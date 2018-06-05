МИД КНР объяснил значение визита Путина

Визит президента России Владимира Путина в Китай придаст новый импульс развитию отношений двух стран и обозначит направления дальнейшего взаимодействия, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы уверены, что этот визит будет успешным и продуктивным, а также придаст сильный импульс развитию отношений между Китаем и Россией», – цитирует ТАСС представителя МИД КНР.

По ее словам, поездка важна для обозначения новых направлений развития двусторонних отношений и содействия углублению взаимодействия во всех сферах.

«Во время визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет с президентом России переговоры в узком и широком составах. Также будет проведена совместная пресс-конференция, церемония подписания документов и торжественный банкет», – сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями об отношениях двух стран и о вопросах международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, стороны опубликуют совместное заявление и подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Также Путин и Си Цзиньпин посетят культурные и гуманитарные мероприятия, что позволит им пообщаться в непринужденной обстановке.



Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в Китае проведет как двусторонние встречи в рамках государственного визита 8 июня, так и многосторонние в рамках саммита ШОС 9-10 июня.