Кремль огласил программу пребывания Путина в Китае

Президент Владимир Путин в Китае проведет как двусторонние встречи в рамках государственного визита 8 июня, так и многосторонние в рамках саммита ШОС 9-10 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет двусторонняя часть – государственный визит в Пекин 8 июня, затем будет многосторонняя часть, связанная с саммитом ШОС 9 и 10 июня, в субботу и воскресенье», – передает РИА «Новости» сообщение Пескова о программе предстоящего визита Путина в Китай.

Он отметил, что к грядущему визиту президент России также приурочил интервью китайским СМИ и пообещал, что более подробную информацию по программе визита в ближайшее время озвучит помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, 28 мая помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй сообщил, что президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Циндао.