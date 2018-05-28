Пекин анонсировал визит Путина на саммит ШОС в Китай

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Циндао, сообщил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что визит Путина – важнейшее событие для российско-китайских отношений в первом полугодии, так как визит станет первой встречей лидеров России и Китая в этом году, а также первым зарубежным визитом президента России в рамках нового президентского срока, передает ТАСС.

По словам китайского дипломата, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, «примут участие в культурных мероприятиях, чтобы провести более обстоятельный обмен мнениями в свободной и дружественной атмосфере», а также совместную пресс-конференцию.

«Стороны подпишут важные политические документы, чтобы подытожить и обозначить новые планы в сфере двусторонних отношений, наметить приоритетные направления и цели сотрудничества на нынешнем и новых этапах», – сообщил помощник министра.

«Кроме того, соответствующие органы двух стран подпишут ряд важных совместных документов. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям предстоящий визит президента Путина в полной мере продемонстрирует особый характер и высокий уровень российско-китайских отношений», – подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июне 2017 года очередной саммит ШОС состоялся в Астане. На нем произошло историческое для организации событие – в нее вступили Индия и Пакистан.