Путин приготовил Си Цзиньпину сюрприз

Президент России Владимир Путин не стал говорить, какой сюрприз готовит китайскому лидеру Си Цзиньпину, но рассказал, как выпил с главой Китая по рюмке водки.

«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок», – заявил в интервью Медиакорпорации Китая Путин, который 8-10 июня посетит КНР.

Путин сообщил, что Си Цзиньпином – «наверное, единственный из всех мировых лидеров», с которыми у президента России так сложились «отношения и рабочий график», что была возможность отметить день рождения, передает РИА «Новости».

«Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», – рассказал Путин.

Он также сообщил, что во время своего визита намерен попробовать пиво, которым знаменит китайский город Циндао. Путин сообщил, что любит пиво, но старается его реже употреблять.

Путин считает, что Си Цзиньпин комфортный партнер, надежный друг и душевный человек, с ним интересно обсуждать мировые проблемы и вопросы экономики.

По словам Путина, китайский председатель так же, как и многие другие лидеры стран, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого человека в своей собственной стране.

«Он аналитик хороший», – сказал Путин.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в Китае проведет как двусторонние встречи в рамках государственного визита 8 июня, так и многосторонние в рамках саммита ШОС 9-10 июня.

МИД Китая заявил, что визит Путина в Китай придаст новый импульс развитию отношений двух стран и обозначит направления дальнейшего взаимодействия.