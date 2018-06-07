Франция не захотела подписывать совместное заявление G7 из-за США

Франция не будет подписывать совместное заявление по итогам саммита G7, пока существуют разногласия с США, сообщают западные СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к подписанию заявления G7 только после достижения прогресса в обсуждении вопросов о пошлинах США на сталь и алюминий, ядерной сделке с Ираном и Парижском соглашении по климату, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, США фактически оказались в изоляции среди партнеров по G7 после введения пошлин на сталь и алюминий.

Так, Еврокомиссия объявила о введении пошлин на импортные американские товары уже в начале июля 2018 года, а канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость на фоне попыток президента США Дональда Трампа изменить установленный мировой порядок.