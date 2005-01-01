ЕС объявил о введении пошлин на товары из США

Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.

Пошлины будут введены «на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию», передает ТАСС заявление ЕК.

Отмечается, что в Европе рассчитывают довести процедуру до конца к началу июня, «чтобы новые пошлины начали применяться в июле».

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Это привело к изоляции Вашингтона среди партнеров по G7.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США не оставляют Евросоюзу иного выбора, кроме как ввести дополнительные пошлины на ряд товаров.

Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: обращением в ВТО, мерами по поддержке европейских производителей и введением пошлин на американские товары.