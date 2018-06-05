Стало известно о раздоре между США и Германией в рамках G7

Берлин пытается сохранить формат G7, несмотря на разногласия с США; правительство Германии убеждено, что чем больше разнятся мнения партнеров, тем важнее вести диалог в устоявшемся формате переговоров.

Так, для ФРГ важно достижение согласия в «большой семерке», в то время как США желают добиться того, чтобы члены G7 выступали с единой позицией по центральным вопросам мировой политики в отношении других стран, в том числе России и Китая, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По этой причине до сих пор не готов проект совместного коммюнике, над которым работают шерпы семи глав государств и правительств, хотя до начала саммита G7 в Квебеке осталось несколько дней, сообщил представитель Берлина.

Германия ожидает сложных переговоров, но предполагает, что европейские государства смогут защитить свою позицию по основным темам встречи – на саммите 8-9 июня речь будет идти о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран «большой семерки» на международной арене, а также о мерах по сохранению климата.

По каждой из тем мнения между США и остальными шестью странами разнятся.

Также ожидается обсуждение ряда других тем международной политики и безопасности, включая ядерное разоружение КНДР.

Отмечается, что США фактически оказались в изоляции среди партнеров по G7 после введения пошлин на сталь и алюминий.

Так, на встрече G7 на уровне министров финансов и главы центробанков в канадском Уистлере в начале июня представители шести стран выразили своим коллегам из Вашингтона «обеспокоенность и разочарование» в связи с пошлинами.

Участники встречи не опубликовали совместную итоговую декларацию, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7, в котором участвуют США, Германия, Канада, Япония, Великобритания, Франция и Италия.

Напомним, в 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики.