Юнкер заявил об ответных мерах ЕС в отношении США

США не оставляют Евросоюза иного выбора, кроме как ввести дополнительные пошлины на ряд товаров, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я обеспокоен этим решением. ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде», – передает слова Юнкера РИА «Новости».

По его словам, последние месяцы ЕК постоянно взаимодействует с США на всех уровнях, чтобы вместе решить проблемы избыточных мощностей в сталелитейном секторе. Однако, по словам Юнкера, ЕС не является источником этих проблем, напротив, в равной степени страдает от этого.

«США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США», – заявил он.

Юнкер отметил, что интересы Евросоюза будут отстаиваться «в полном соответствии с международным торговым правом».

Ранее в четверг США заявили о введении пошлин на сталь из ЕС.

Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: обращением в ВТО, мерах по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары.