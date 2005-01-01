Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость на фоне попыток американского президента Дональда Трампа изменить установленный мировой порядок.

Канцлер, в частности, отметила выход США из Парижского соглашения по климату и текущую ситуацию вокруг торговых пошлин, вводимых Вашингтоном в отношении других стран, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об «исключительно щедром предложении» освободиться от США, которое сделал Европе Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент Владимир Путин также говорил, что не разочарован в американском лидере Дональде Трампе, с которым можно договариваться и искать компромиссы, в отличие от непредсказуемой американской системы.