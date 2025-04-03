Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции в России к концу года

Набиуллина заявила о снижении инфляции в России и нормализации к концу года

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с заявлением о том, что инфляция в стране продолжит снижаться и достигнет нормального уровня к концу года, передает «Российская газета».

Она подчеркнула, что хотя инфляция и вернется к нормальным показателям, в целом за год она останется выше четырех процентов.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», – заявила Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин прогнозировал замедление темпов инфляции в первом квартале 2025 года, что может оказаться ниже ранее опубликованных данных. Набиуллина допустила повышение ключевой ставки при инфляционных рисках.