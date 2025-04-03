Набиуллина допустила повышение ключевой ставки при инфляционных рисках

Набиуллина заявила о возможном повышении ставки из-за инфляции в Госдуме

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку в случае проявления инфляционных рисков. По ее словам, на последнем заседании регулятора снижение ставки даже не обсуждалось, но повышение ключевой ставки «на столе» у Банка России, если инфляция будет расти, как это происходило в прошлом году, передает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка не является «волшебной палочкой» для решения всех проблем, и ее преждевременное снижение при высоком уровне инфляции может привести к серьезным последствиям, таким как новый виток роста цен и повышение рыночных ставок. Регулятор старается подходить к изменениям ставки с осторожностью, учитывая опыт прошлого года.

Набиуллина отметила, что ожидания снижения ставок должны быть реалистичными, так как резкое уменьшение ставки может привести к нежелательным экономическим последствиям.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил о возможности повышения ставки при росте инфляции.

Центральный банк спрогнозировал инфляцию в первом квартале 2025 года ниже февральских ожиданий.

Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.