Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%

Tекст: Александра Юдина

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, передает ТАСС.

Это уже третий раз подряд, когда ставка остается неизменной. Банк России отметил, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части экономики.

Регулятор подчеркнул, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Для этого потребуется длительное сохранение жестких условий. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

В случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, как указано в пресс-релизе Центробанка.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ключевая ставка Банка России может снизиться до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.

Напомним, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. ВТБ спрогнозировал, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% в течение всего 2025 года. Позже стало известно, что ЦБ на заседании 14 февраля рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 21% или повышения до 22%.