Глава ВТБ спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 19% в конце года

Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 19% во второй половине года

Tекст: Мария Иванова

Костин выразил уверенность в том, что во втором полугодии 2025 года, скорее всего, ближе к концу года, Центральный банк России снизит ключевую ставку до 19% или даже ниже. Он отметил, что инфляция в стране приближается к пику, а прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может даже, и несколько ниже», – заметил он в эфире канала «Россия 24».

Костин заявил, что, судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика останется жесткой, и ЦБ установил диапазон кредитной ставки на год в 19-22%. Он также указал на позитивные моменты, такие как сокращение кредитования.

Глава ВТБ подчеркнул, что обвального падения кредитования не будет, но ожидается небольшое снижение в розничном и замедление темпов в корпоративном кредитовании.

По его мнению, у корпораций достаточно резервов, которые могут быть инвестированы, и прирост инвестиций в 2024 году дает надежду на продолжение инвестиционных программ. Костин считает, что планомерное торможение экономики поможет бороться с инфляцией и выйти на цель в 4% к 2026 году.

Банк России ранее сообщил о сокращении корпоративного кредитного портфеля в банковском секторе на 1 трлн рублей. Однако, по информации регулятора, это не свидетельствует о кредитном сжатии, а лишь о нормализации темпов роста. Центральный банк в феврале повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до 7-8% с 4,5-5%.

Напомним, Банк России на заседании 14 февраля рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 21% или повышения до 22%.

Банк ВТБ тогда прогнозировал, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% в течение всего 2025 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться.