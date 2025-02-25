ВТБ спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%

ВТБ спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банк ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка Центрального банка России останется на уровне 21% на протяжении всего 2025 года. Первый зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что этот период может стать пиком жесткости денежно-кредитной политики, и выразил надежду на изменения в 2026 году, сообщает ТАСС.

По данным презентации, представленной Пьяновым, российский ВВП по итогам 2025 года должен вырасти более чем на 2%, а инфляция прогнозируется в пределах 7-10%. Ожидается также рост кредитного портфеля банков в России на 7-9%. Предположительно, кредиты юридическим лицам вырастут более чем на 10%, тогда как кредиты для физических лиц увеличатся на 5% и более.

Средства юридических лиц в банках, согласно ожиданиям, увеличатся на 7-9%, а средства физических лиц – на 15-20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как сообщалось, в ВТБ спрогнозировали снижение ставок по вкладам на один процент. Банк России также допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки.