В ВТБ спрогнозировали снижение ставок по вкладам на один процент

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-служба ВТБ сообщила о прогнозах дальнейшей стабилизации рынка сбережений в России после решения Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По мнению ВТБ, это приведет к снижению ставок по вкладам в ближайшие месяцы на ноль пять десятых - один процентный пункт, передает РИА «Новости».

Зампред председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что если текущий тренд сохранится, ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20%, обеспечивая россиянам рекордную доходность. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков на начало февраля составила 21,44% годовых.

ВТБ прогнозирует, что после сезонного оттока в начале года в феврале рынок сбережений покажет рост: рыночный портфель рублевых средств физических лиц должен превысить 54 трлн рублей. Ожидается, что в 2025 году вкладчики получат процентные доходы в размере около девяти трлн рублей, с основным спросом на рублевые вклады.

На фоне высокой ключевой ставки, ВТБ не ожидает существенных изменений в сегменте розничного кредитования, хотя объемы выдач продолжат сокращаться. Ожидается, что в 2025 году кредитование физлиц составит около девяти и одной десятой трлн рублей, что на 30% ниже уровня 2024 года. Основным драйвером жилищных ссуд останутся госпрограммы.

В пятницу Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в четыре процента, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.