В ЦБ назвали условие снижения ключевой ставки

Банк России: Ключевая ставка будет снижена при устойчивом замедлении инфляции

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ответы Центробанка на вопросы читателей в официальном Telegram-канале регулятора.

ЦБ РФ планирует снижение ключевой ставки в ответ на устойчивое замедление инфляции до 4%. Регулятор отметил, что для этого требуется более сдержанный рост спроса, а также нормализация бюджетной политики, ожидаемая в 2025 году.

Центробанк подчеркнул, что решения по ставке будут приниматься на основе анализа экономических данных. Это включает статистику, опросы и другие релевантные данные. Составление единой картины из разрозненных данных позволит регулятору оценивать текущую ситуацию, строить прогнозы и принимать решения.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 февраля. По прогнозам ЦБ, инфляция в 2025 году составит 4,5-5%, а к 2026 году снизится до целевого уровня в 4% и будет оставаться на этом уровне дальше.

Банк России в декабре взял паузу в повышении ключевой ставки, чтобы оценить реакцию экономики на ужесточенные денежно-кредитные условия.

ЦБ считает текущий уровень ключевой ставки высоким, но возможен его пересмотр в феврале из-за рисков перегрева спроса и расширения кредитования.

Также сообщалось, что Банк России считает, что снижение ключевой ставки в условиях дефицита ресурсов усилит инфляцию, так как дешевые кредиты увеличат издержки, а не производство.