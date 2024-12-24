ЦБ России предупредил о рисках снижения ключевой ставки

ЦБ России счел снижение ключевой ставки опасным из-за риска роста инфляции

Tекст: Елизавета Шишкова

В регуляторе в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова заявили, что снижение ключевой ставки в текущих условиях опасно. В письме, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости», ЦБ предупреждает о том, что в условиях дефицита рабочей силы и ресурсов даже дешевые кредиты, направленные на инвестиции, не дадут ожидаемого эффекта.

Вместо роста производства они приведут к увеличению издержек, в том числе и на зарплаты, что может стать причиной дополнительного разгона инфляции.

ЦБ отмечает, что повышение ключевой ставки не окажет негативного влияния на производственные возможности, но может затормозить избыточно высокий спрос. Ожидаемое регулятором временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5–1,5% в 2025 году станет результатом более сдержанной динамики спроса.

Кроме того, ЦБ пояснил, почему нельзя увеличивать объемы льготного кредитования. В условиях перегрева экономики и ограниченности ресурсов это может вынудить к еще более значительному повышению ключевой ставки. Плата за увеличение льготного кредитования – высокая стоимость кредита для остальных заемщиков.

Напомним, Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что стало неожиданностью для многих аналитиков.

Банк России взял паузу в повышении ключевой ставки, чтобы оценить реакцию экономики на ужесточенные денежно-кредитные условия.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что текущий уровень ключевой ставки считается высоким, но возможен его пересмотр в феврале из-за рисков перегрева спроса и расширения кредитования.