В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам

Tекст: Алексей Дегтярев

Регулятор в прошлом году зарегистрировал более 2 тыс. жалоб от граждан на работу банков в отношении вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Центробанка.

Более четверти из всех жалоб (554) касались несогласия с начисленными процентами.

Оставшаяся часть жалоб была связана с ненадлежащим информированием клиентов о условиях вкладов.

Указывается, что в 2023 году в ЦБ было в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как банки озолотились благодаря высокой процентной ставке.