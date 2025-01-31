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    31 января 2025, 11:10 • Экономика

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Российские банки озолотились благодаря высокой ставке

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны.

    Рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли заработали в 2024 году российские банки. И это без учета поступлений от дочерних банков, сообщил Банк России. При этом в декабре чистая прибыль резко снизилась до 187 млрд рублей из-за убытков от валютной переоценки и роста операционных расходов.

    Корпоративный кредитный портфель за 2024 год вырос на 17,9%, но в декабре уменьшился на 0,2% из-за погашения ряда валютных кредитов. Выдача ипотеки в декабре тоже замедлилась, хотя по году все равно рост на 13,4% (меньше прироста в 2023 году).

    Средства населения в банках выросли значительно: на 26,1% по итогам года (на 11,9 трлн рублей) и на 7,2% в декабре. Причина – рост доходов граждан и высокие ставки по вкладам. В итоге результат 2024 года превышает прирост за 2023 год более чем в полтора раза (7,4 трлн рублей).

    «Высокая ставка ЦБ фактически сводит к минимуму любую экономическую активность населения, кроме размещения средств на депозитах. Все альтернативные способы – инвестиции, хранение наличных, покупка недвижимости – теряют привлекательность. В результате единственной массовой стратегией становится вложение денег в банки», – говорит Юлия Хандошко, генеральный директор брокера Mind Money (бывший «Церих»).

    Для самих банков это, конечно, положительный фактор.

    «Банки зарабатывают как на разнице между ключевой ставкой и ставками по депозитам, так и на марже по кредитованию, которое продолжается, несмотря на высокую стоимость заемных средств. В этом смысле логика достаточно прямая: чем выше ставка, тем выгоднее банкам.

    А с учетом текущего – фактически рекордного – уровня ставки банковский сектор чувствует себя особенно уверенно», – отмечает Хандошко.

    Население, действительно, внесло большой вклад в рост прибылей банков в 2024 году, соглашается Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Так, совокупный розничный кредитный портфель банков увеличился на 14,2% за год, а совокупные чистые процентные доходы банков выросли за год на 11%.

    Свой вклад внес и бизнес, который продолжал инвестировать, несмотря на высокие ставки, так как ВВП в целом продолжил расти.

    «Факторы, которые помогли банкам заработать чистую прибыль выше прошлогоднего рекорда, это именно те факторы, которые ЦБ РФ неоднократно называл «виновниками» роста инфляции. Это не снижающиеся объемы корпоративного кредитования (корпоративный кредитный портфель банков вырос за год почти на 18% даже при высоких процентных ставках) и сохраняющиеся высокие темпы роста автокредитования населения», – отмечает Мильчакова.

    При этом до июля наблюдался ажиотажный спрос на льготную ипотеку: люди пытались успеть запрыгнуть в уходящий поезд. С 1 июля массовую льготную ипотеку отменили, сохранились только ряд федеральных программ: семейная, военная, ИТ-ипотека. Потом началось более очевидное повышение ключевой ставки Центробанком, что тоже подстегивало спрос на ипотеку, пока ставка не стала совсем неподъемной.

    «Некоторые крупные и даже не очень крупные банки создали «экосистемы» и получали с них дополнительные доходы – финтех-услуги, связь, технологии, розничная торговля и маркетплейсы. А некоторые банки зарабатывали по старинке – кто-то на валютных курсах, кто-то хранил деньги на депозитах в ЦБ РФ и т. д.», – отмечает Мильчакова.

    «Снижение прибыли в декабре 2024 года во многом связано с торможением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Кроме того, банки продолжили активную охоту за ликвидностью, стараясь привлечь больше рыночного фондирования, невзирая на уровень процентных ставок и чистый процентный доход», – говорит руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Впрочем, неудачный декабрь скорее исключение из правила. Прогнозы у экспертов на этот год довольно радужные.

    «2025 год также обещает стать для банков успешным, поскольку как минимум его первая половина пройдет в условиях высокой ставки. В рамках жесткой денежно-кредитной политики это означает, что население продолжит активно размещать деньги в банках, поддерживая рекордные прибыли», – говорит Хандошко.

    «Скорее всего, банки в 2025 году получат прибыль как минимум на уровне 2024 года или даже будет небольшой рост прибыли в пределах 5% к 2023 году. Причинами роста будут по-прежнему сохраняющийся высокий спрос бизнеса на кредиты, возможно, рост доходов от рынка ценных бумаг и от услуг экосистем», – ожидает Мильчакова.

    Безусловно, охлаждение экономики и ее возвращение к линии потенциального роста не может не затронуть финансовую систему, однако банки по-прежнему имеют достаточно возможностей для поддержания рентабельности бизнеса на комфортном уровне, считает Евстифеев.

    Появившиеся в конце прошлого года страхи заморозки банковских вкладов эксперты считают необоснованными. «Поскольку есть прибыль – значит, у банков есть средства на выплату процентов по вкладам. В случае худшего сценария развития событий они бы начали резко снижать проценты по вкладам.

    Вероятность заморозки вкладов населения мы считаем равной нулю. Хотя бы потому, что население сегодня более юридически грамотное, чем в СССР, и банки просто погрязнут в судебных процессах в таком случае,

    что, в свою очередь, значительно ухудшит их финансовые результаты. Даже если гипотетически вклады заморозят по решению государства, население все равно будет судиться именно с банками, ведь такой случай будет грубым нарушением договора о вкладе», – считает Наталья Мильчакова.

    Слухи о заморозке вкладов выглядят несостоятельными и возможны лишь при наступлении сценария глубокого финансового кризиса, говорит Евстифеев.

    «Что касается возможных заморозок вкладов, то даже обсуждать такую гипотезу непрофессионально: на данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы ЦБ или банки пошли на такие меры», – согласна Юлия Хандошко.

    Главный риск для банковского сектора, по ее мнению, – это слишком быстрое снижение ставки в будущем. «Если ЦБ начнет агрессивно смягчать политику, население может столь же активно забирать деньги из банков, как оно их туда вносило. Но этот риск сейчас кажется маловероятным», – заключает Хандошко.

    Евстифеев видит также кредитный риск: рост стоимости заемного капитала и сложности с рефинансированием долгов могут привести к росту числа дефолтов и реструктуризаций в корпоративном сегменте, что окажет давление на банковские балансы.

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    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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