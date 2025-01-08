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    8 января 2025, 15:30 • Экономика

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства.

    До 2024 года майнинг и использование цифровых валют на территории Российской Федерации происходило большей частью вне правового поля. Продвинутые граждане майнили (производили с помощью специальных вычислительных машин) биткоины (Bitcoin) или эфиры (Ethereum) и продавали их или другим физическим лицам, или конвертировали их в доллары/евро на зарубежных криптовалютных биржах. А инвесторы покупали биткоины и другие подобные инструменты в надежде на их быстрый рост или для проведения арбитражных сделок.

    Вскоре появились предложения услуг по включению небольшой вычислительной мощности отдельного пользователя в пул (так майнить было эффективнее), организатор которого брал на себя обязательства или перечислять долю каждого на его криптокошелек, или самостоятельно конвертировать намайненное и распределять полученную валюту между участниками пула. Появлялись и солидные майнинговые фермы, требовавшие значительных инвестиций, но не имевшие легального статуса.

    Смягчение и легализация

    Центробанк долгое время был категорически против обращения в России денежных суррогатов (к каковым, по мнению экспертов ЦБ РФ, следовало отнести и криптовалюты). Одно время даже шли разговоры о возможности введения уголовной ответственности за использование на территории России денежных суррогатов, однако затем риторика представителей российских финансовых властей стала смягчаться.

    Начало санкционной войны Запада против России, отключение от системы SWIFT большинства российских банков, угроза вторичных санкций против банков третьих стран, сохранивших сотрудничество с Россией, заставили искать действенное средство обхода этих санкций. Проведение платежей в национальных валютах не всегда решало эту проблему. Банк, имеющий долларовые корсчета, в любом случае прозрачен для американской финансовой разведки – и прием платежей за поставки в Россию вызывает пристальный интерес и угрозу вторичных санкций.

    Решить эту проблему можно или с помощью бартерных операций (платежей нет – и отследить финансовый след сделки невозможно), или с проведением экспортно-импортных платежей через небольшие региональные банки, не работающие с долларами и поэтому непрозрачные для американского контроля.

    Наконец, третий путь – использование криптовалют. Все потому, что их обращение происходит технически совсем не так, как обращение фиатных валют (таких как рубль, доллар, евро, юань или любая другая валюта, эмитированная государством).

    Но для использования криптовалют в международных расчетах России потребовалось принятие целого ряда законов. Это и было реализовано летом 2024 года. 8 августа был принят закон № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целый ряд федеральных законов).

    Тем самым ЦБ был наделен полномочиями регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов (а первое время международные расчеты в криптовалютах будут осуществляться в рамках таких режимов). Правительство получило право вводить запрет майнинга в отдельных регионах России (и в ряде регионов с 1 января это уже реализовано). Был установлен запрет на совмещение майнинга с деятельностью по производству, передаче, учету и продаже электроэнергии.

    С 1 ноября 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся майнинга цифровой валюты. Поправки в закон о цифровых финансовых активах, по сути, легализуют в России деятельность по добыче криптовалют. Добывать криптовалюту теперь вправе юридические лица и индивидуальные предприниматели, но только после их включения в специальный реестр. Физические лица смогут заниматься майнингом без регистрации в реестре, но они не должны превышать установленные лимиты энергопотребления.

    Это немедленно повлекло значительный рост продаж майнинговых ферм (вычислительных машин). В ноябре сообщалось, что спрос на соответствующую технику вырос в России в разы. Причиной тому явился и резкий рост стоимости биткоина.

    Невидимая оплата

    Главная цель, послужившая стимулом в кратчайшие сроки провести законодательные изменения, легализующие майнинг – это обеспечение международных расчетов. Угроза вторичных санкций сказалась на банках ряда стран – торговых партнеров России. И хотя с Китаем возникающие проблемы каждый раз находили решения, замедление двусторонней торговли периодически происходило.

    Насколько использование криптовалют поможет избежать таких ситуаций? С одной стороны, система блокчейн позволяет прослеживать путь биткоина (или другой криптовалюты) от момента его возникновения в результате майнинга через все криптокошельки, в которых он оказывался. С другой – эти криптокошельки анонимны. Существующие системы борьбы с отмыванием денег позволяют выявить подозрительные кошельки, которые, однако, в большинстве случаев все равно остаются анонимными.

    Таким образом, если российский импортер сам намайнил криптовалюту или купил ее после процедуры проверки, показавшей, что она чистая, никто не сможет установить не то что название компании, но даже страну, где находится этот криптокошелек. Ну если только к американцам не утечет информация из российского реестра.

    Здесь надо понимать, что напрямую оплачивать криптовалютой импорт из Китая у российских импортеров не получится. В Китае в 2024 году криптовалютные операции признаны формой отмывания денег. Однако на Гонконг эти ограничения не распространяются – и покупать товары в Китае можно будет через Гонконг.

    Оплачивать криптовалютой можно будет импорт из Индии, ОАЭ, Сингапура. В получении криптовалюты за свой экспорт в Россию будет заинтересован и Иран. Но не из-за опасения вторичных санкций (Иран уже давно отключен от SWIFT, и ему уже поздно бояться), а из-за нехватки в стране конвертируемой валюты.

    Скрытый энергетический экспорт

    Жесткая позиция ЦБ по недопущению использования криптовалют внутри страны как средства платежа вполне объяснима. Если часть внутренних расчетов займут биткоины и эфиры, потребность в рублях, как средстве платежа, уменьшится. То есть образуется избыток рублей, который будет усиливать инфляционное давление. А использование криптовалюты во внешнеторговых операциях будет играть скорее не против рубля, а против доллара.

    Но главный мотив разрешения майнинга крипты внутри страны – это поощрение энергетического «экспорта». В настоящий момент возможности для экспорта электроэнергии из России ограничены или возможностями инфраструктуры, или санкциями и геополитическими реалиями (отказ от российского электричества Финляндии, стран Прибалтики, Украины).

    А для майнинга криптовалюты достаточно избыточной генерации внутри страны и интернета, чтобы можно было перевести намайненное на любую криптобиржу. С генерацией в большой части регионов России нет проблем. И продажа на зарубежной криптобирже биткоинов будет эквивалентна экспорту потраченного на их майнинг электричества.

    Но если при физическом экспорте электроэнергии валюту получает «ИнтерРАО», продает ее внутри страны и платит налоги со своих доходов, то майнеры (так, как они работали раньше) не платили ничего. Только за электроэнергию (причем по достаточно низкому тарифу).

    Легализация майнинга призвана создать условия, когда налоги со своей деятельности будут платить и майнеры, тем самым делясь заработанным лично себе в карман со своей страной. И к этому пока сделан только первый шаг. Но учитывая, что Россия сегодня находится на втором месте по объемам майнинга (примерно 1ГВт мощности против 2-3 ГВт в США), этот шаг было необходимо сделать.

    Таким образом, произошедшая в 2024 году легализация майнинга принесла пользу и доход и российским гражданам, и российскому государству. И в 2025 году эта тенденция будет только усиливаться.

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