Запрет майнинга криптовалют начал действовать в десяти регионах России

С 1 января майнинг криптовалют запретили в десяти регионах России до 2031 года

Tекст: Мария Иванова

С 1 января в ряде регионов России вступили в силу ограничения на майнинг криптовалют, сообщает РИА Новости. Полный запрет на майнинг действует в десяти регионах, включая Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, а также в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Эти меры будут действовать до марта 2031 года.

Частичные ограничения введены в трех регионах – в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Здесь майнинг запрещен в отопительный сезон, с 15 ноября по 15 марта, за исключением первого года, когда запрет действует с 1 января 2025 года. Такое решение принято в связи с высоким потреблением электроэнергии и потенциальными перегрузками в энергосистеме.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что количество регионов с запретом на майнинг может увеличиться. Если губернаторы направят соответствующие обращения, ограничения могут быть расширены. В частности, власти Хакасии уже обратились в Минэнерго с просьбой ограничить майнинг.

По данным Минэнерго, майнинг-фермы в России потребляют около 2,5 ГВт электроэнергии ежегодно, что составляет 1,4% от общего потребления в стране. Эти данные подчеркивают значительное влияние криптовалютного майнинга на энергетическую систему России, что и стало одной из причин введения ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство вводит запрет на майнинг с 1 января в нескольких регионах, включая Дагестан, Чечню и новые регионы России. Причем в Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам из-за проблем с электроснабжением.