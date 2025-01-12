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    12 января 2025, 14:25 • Экономика

    Какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году

    Для российской экономики в 2025 году возможны четыре сценария

    Какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Экономисты рассматривают четыре сценария того, как будет складываться ситуация в российской экономике в 2025 году. Наиболее вероятно то, что специалисты называют «мягкой посадкой». О чем идет речь, при каких условиях этот сценарий может быть реализован – и каковы три оставшиеся?

    В 2025 году Россию ждет замедление темпов роста экономики. После роста ВВП на 4% в 2024-м в новом году экономисты ждут роста только на 2-2,5%. И это вполне достойный сценарий, так как рост сохраняется, при этом устраняется «перегрев» экономики, который в прошлом году создавал проблемы в виде ускоренной инфляции.

    Впрочем, экономисты рассматривают несколько вариантов того, как будет складываться ситуация в российской экономике в 2025 году. Первый и основной сценарий – это «мягкая посадка» экономики с небольшим ростом и замедлением инфляции. Это соответствует базовому сценарию ЦБ, но с более высокими ожиданиями по инфляции, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Второй сценарий – «отсутствие посадки». «Это аналог проинфляционного сценария, когда рост ВВП замедляется до уровня 2% или выше, но без снижения инфляции. Такой сценарий возможен, если бюджетная политика будет продолжать подпитывать спрос, который окажется малоэластичен к повышению ключевой ставки», – объясняет Беленькая.

    Третий сценарий – это рецессия, когда экономика уходит в минус, если не в течение всего года, то хотя бы в течение двух кварталов подряд. В этом случае экономика сталкивается с ростом неплатежей, с дефолтами и банкротствами, отмечает экономист.

    Наконец, четвертый сценарий – стагфляция. Это когда слабый рост или даже спад экономики сочетается с высокой инфляцией. Пример стагфляции – кризис 1990-х годов в России или 70-е годы в США.

    Риски реализации того или иного сценария различны. Шансы рецессии и стагфляции не нулевые, однако незначительные. Чтобы они сработали, должны произойти какие-либо неожиданные шоковые события, так называемые «черные лебеди».

    «Мы скорее ожидаем «мягкую посадку» экономики, то есть охлаждение «перегрева» и замедление инфляции без рецессии», – говорит Беленькая.

    «Риски рецессии ощутимы в условиях очень высокой стоимости денег в экономике и ужесточения банковского регулирования, когда для заемщика условия кредитования эквивалентны ключевой ставке не 21%, а 24% и более. При этом и в реальном выражении ключевая ставка сейчас близка к максимальным значениям за очень длительный период. И это, по оценке ЦБ, уже привело к охлаждению кредитования во всех сегментах и к корректировке производственных и инвестиционных планов компаний», – объясняет Ольга Беленькая.

    Однако ЦБ на декабрьском заседании неожиданно отказался от повышения ключевой ставки и несколько смягчил риторику. Тем самым регулятор подал сигнал, что настроен на «мягкую посадку» и не будет добиваться снижения инфляции любой ценой. А это в определенной мере снижает риски рецессии, считает экономист.

    Кроме того, бюджетная политика, даже с учетом заявленной нормализации, останется значительно более мягкой, чем до 2022 года. Это тоже снижает чувствительность экономики к жесткой денежно-кредитной политике, а значит, снижает и риски рецессии, считает Беленькая. Таким образом, «мягкому сценарию» будет способствовать ужесточение политики ЦБ, охлаждение кредитования во всех сегментах, нормализация бюджетной политики.

    Однако остается еще инфляционное давление в виде роста издержек при оплате и поставках экспорта, переноса в цены ослабления курса рубля, дефицитный рынок труда, а также высокие бюджетные расходы на выплаты военным и предприятиям ВПК и льготные программы кредитования. Все это будет затруднять снижение инфляции, указывает Беленькая.

    Риски в виде новых санкций никуда не исчезли. Запад может создать новые сложности для трансграничных расчетов и усилить давление на торговых партнеров России.

    «Налоговая реформа и повышение налоговой нагрузки с 2025 года может дополнительно привести к корректировкам инвестиционных программ бизнеса. В то же время поддержку спросу будут оказывать меры государства по поддержке семей с детьми с невысокими доходами, повышение МРОТ на 16,6% с начала 2025 года, индексация пенсий работающих пенсионеров, инфраструктурные и оборонные расходы, выплаты участникам военной операции и их семьям», – говорит Ольга Беленькая.

    Особое значение в 2025 году для экономики будет иметь ход специальной военной операции на Украине. «Если сработает обсуждаемое сейчас завершение или замораживание военного конфликта, то можно надеяться на стабилизацию, а затем постепенное сокращение военных расходов, демобилизацию, что сократит дисбаланс спроса и предложения и снизит напряженность на рынке труда и инфляционное давление. В эту же сторону могло бы действовать вероятное смягчение западных санкций или хотя бы прекращение их расширения. Это могло бы способствовать сценарию «мягкой посадки»», – рассуждает Ольга Беленькая.

    В случае дальнейшей эскалации конфликта более вероятно усиление военной части экономики, ускорение роста военных расходов, еще более высокая инфляция и высокие процентные ставки, возможное сжатие гражданских отраслей. Это вариант проинфляционного сценария «отсутствия посадки», говорит Беленькая.

    По оценке ИК «Финам», в базовом сценарии «мягкой посадки» инфляция в конце 2025 года будет 5-7%, что выше октябрьского прогноза ЦБ для базового сценария (4,5-5% на конец 2025 года). А рост ВВП РФ в 2025 году замедлится сильнее, чем ожидают в правительстве – до 1-1,5%.

    «С точки зрения экспортных доходов год обещает быть сложным, так как большинство участников рынка ожидают более низкого уровня цен на нефть. В целом внешняя торговля РФ адаптируется к новым внешним условиям, которые, вероятно, продолжат ужесточаться», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. С другой стороны, продолжится рост реальных зарплат, в 2025 году он прогнозируется на уровне 5%, добавляет эксперт.

    Кроме того, во втором полугодии 2025 года может начаться смягчение монетарной политики ЦБ – и ключевая ставка на конец года может снизиться до 18-20%, прогнозирует Евстифеев. Конечно, это станет возможным, если экономика приблизится к сбалансированным темпам роста около 2% в год, а инфляция покажет устойчивые признаки замедления.

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