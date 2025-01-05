Почему рост экономики России стал для нее проблемой

Tекст: Ольга Самофалова

Россия закончила 2024 год ростом экономики на 3,9-4%. За два года рост экономики России составил около 8%, в США – 5-6%, в еврозоне – 1%. Уровень безработицы в нашей стране находится на исторически минимальном уровне – 4,4%.

Промышленность показывает самые высокие темпы роста за последние десятилетие (за исключением восстановительного 2021 году), причем два года подряд. Зарплаты выросли на 9% в реальном выражении. На фоне усиливающегося санкционного давления, особенно в отношении банков, которым мешают проводить импортно-экспортные операции – все это невероятные финансовые показатели.

Что помогает российской экономике так расти? «В основе высоких темпов роста экономики лежит значительное расширение потребления домашних хозяйств и инвестиционной активности. Эти процессы поддерживались бюджетным импульсом, в частности, увеличением военных расходов, высоким темпом роста кредитования, а также максимальными за 16 лет темпами роста зарплат на дефицитном рынке труда», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«В 2024 году экономика России росла опережающими темпами за счет государственных контрактов на фоне возросшего спроса со стороны ВПК и ограниченного импорта. Ее поддерживают бюджетные средства, льготные программы финансирования, налоговые послабления в обрабатывающих отраслях и т.п. Российские власти принимают ряд мер для льготного финансирования ускоренных темпов развития в целях импортозамещения», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако даже у такого высокого роста экономики могут быть негативные последствия. В частности, в России это вылилось в высокую инфляцию, которая, по оценке ЦБ, составит 9,3% по итогам года. Неудивительно, что регулятор вынужден был весь год вести жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и к концу года поднять ключевую ставку до 21%. Экономика оказалась в состоянии «перегрева», когда спрос опережает возможности увеличения предложения, что разогнало инфляцию и вынуждает ЦБ проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, объясняет Чернов.

Высокая ставка уже начала давать некоторый эффект. В четвертом квартале экономическая активность (инвестиции в основном капитал) замедляется, и этот процесс усилится в первом полугодие 2025 год, ожидает Беленькая. Начала стагнировать инвестиционная активность после очень сильного роста в 2022, 2023, и в первом полугодие 2024 года. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в первом квартале 2024 года росли на 14,5%, во втором – на 8,3%, а в третьем – уже только на 5,1%.

«Одна из основных причин этого – наиболее жесткие за всю историю опроса условия кредитования вследствие продолжающегося ужесточения ДКП Банка России. Влияют также ограничения, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, который, по опросам ЦБ, испытывают 73% компаний. Плюс проблемы с поставками и платежами за производственный импорт из-за санкций», – объясняет Беленькая.

Однако даже высокие ставки, дорогое розничное кредитование и высокие ставки по вкладам пока не сильно замедлили потребление населения. Спрос поддерживается ростом зарплат, «военными» выплатами и повышенными инфляционными ожиданиями, говорит эксперт. И это выливается в инфляцию, которая продолжает расти, и ее пика в ЦБ ожидают к апрелю 2025 года.

Что касается промышленности, то обрабатывающая продолжает расти рекордными темпами, особенно в отраслях, связанных с гособоронзаказом и оптовой торговлей.

В этом году в целом промышленность вырастет на 4%, а обрабатывающая – на 7%. Такой тренд наблюдается уже два год подряд.

При этом сокращается выпуск в добывающих отраслях. «В добывающей промышленности сокращение связано с ограничениями добычи и экспорта нефти в рамках координации политики ОПЕК+, а также со сложной ситуацией в угольной отрасли, где падают объемы добычи и накапливаются убытки», – говорит Беленькая.

Стагнирует также строительство жилья и снижаются объемы грузоперевозок. По данным Росстата, объем жилищного строительства в России, достигший в 2023 году исторического максимума, в первом полугодии 2024 года еще продолжал расти, но уже в августе резко сократился в годовом выражении на 9,5%, а в ноябре последовал второй виток падения на 10,5%.

«Стагнация объясняется сокращением спроса на жилье в связи с отменой с июля программы льготной безадресной ипотеки по ставке 8%, ужесточением критериев доступности семейной ипотеки, и заградительными процентными ставками по рыночным кредитам», – объясняет Ольга Беленькая.

Бизнес тяжело переживает высокую ключевую ставку. С ноября впервые стало снижаться корпоративное кредитование.

«Повышение ключевой ставки до значений выше 20% (а это максимум за последние 20 лет) не закладывалось в ожидания бизнеса в начале года и уже достаточно тяжело ощущаются им»,

– говорит Беленькая. Так, в мониторинге предприятий за ноябрь, который проводит ЦБ, говорится, что «предприятия отмечали заметный рост издержек и дефицит сырья в ряде отраслей, проблемы с платежами и необходимость расчетов с контрагентами на условиях частичной или полной предоплаты».

В новый год Россия входит с ключевой ставкой в 21%, при этом инфляцию купировать пока не удалось. «Уже к середине декабря накопленная с начала года инфляция превысила 9%, а по итогам года может достичь 9,5-10%», – говорит Беленькая.

«2024 год был тяжелым для экономики РФ, центрального регулятора и населения страны в целом, так как темпы инфляции весь год опережали плановые показатели ЦБ РФ. Но доходы населения также росли высокими темпами на фоне рекордного уровня безработицы в стране, что увеличило потребительский спрос и как следствие, инфляцию», – заключает Чернов.

При этом Центробанк ожидает, что после пика в апреле инфляция начнет снижаться под влиянием высокой ставки и замедления корпоративного кредитования.