2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности

Tекст: Ольга Самофалова

Российское государство, несмотря на все санкционные старания Запада, в уходящем году продолжало зарабатывать все больше и больше. По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за 11 месяцев этого года выросли на 25,7% – до 10,341 трлн рублей, ненефтегазовые примерно на столько же – на 25,8%, до 22,309 трлн рублей.

Минфин объясняет, что нефтегазовые доходы выросли благодаря росту цен на российскую нефть, и их уровень превышает базовый размер. Это значит, что такой рост доходов не был изначально запланирован в бюджете и стал приятной неожиданностью.

Доходы от нефти и газа формируются во многом за счет поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), на который приходится до 70–80%. На втором месте – доходы от экспортных пошлин. Третий источник – налог на дополнительный доход (НДД).

Особенно много бюджет России зарабатывал в первом полугодии 2024 года. Цены на нефть в этот период были выше, чем годом ранее, так как в них закладывалась в том числе геополитическая премия из-за эскалации войны на Ближнем Востоке, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Кроме того, база сравнения с 2023 годом была низкая. Ведь в начале 2023 года как раз начали действовать основные санкции против нефти и нефтепродуктов из России. Потребовалось время, чтобы поменять направление поставок и создать новую логистику нефтяного экспорта.

Но в последние месяцы нефть стала дешеветь, поэтому и нефтегазовые доходы просели и даже стали отставать от прошлогодних показателей. Так, в октябре отставание составило почти 26% от нефтегазовых доходов октября 2023 года.

«Геополитические риски сейчас в меньшей степени влияют на нефтяные цены, чем прогнозы уменьшения спроса со стороны Китая и рост предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также политика Трампа в области стимулирования добычи нефти в США. С другой стороны, соглашения ОПЕК+ ограничивают объемы добычи и экспорта нефти со стороны России», – говорит Ольга Беленькая.

Еще одна важная причина роста доходов от нефти – снижение скидок на российские экспортные сорта. Если в начале года дисконт российского сорта нефти Urals по отношению к эталонному Brent составлял порядка 15,5%, то в течение 2024 года сократился до 5–6%, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Так, в декабре 2023 года Brent стоила в районе 78,5 доллара за баррель, что на 9% выше, чем в этом декабре – 72 доллара за баррель. При этом российская нефть Urals стоила тогда в среднем 65 долларов за баррель, а в этом декабре ее цена составляет 66-68 долларов за баррель, отмечает эксперт. Таким образом, сейчас дисконт к Brent стал меньше.

Поэтому хотя мировые цены на Brent в данный момент и снизились, российская нефть стала стоить дороже, чем в прошлом декабре. Соответственно, бюджет России получает все равно больше.

«Для российского бюджета комфортным считается уровень 70–75 долларов за баррель Brent, а критичной отметкой – около 50 долларов», – отмечает Чернов. Что касается российской марки Urals, то она не должна опускаться ниже 60 долларов за баррель, и в течение всего 2024 года так и было. Поэтому Россия зарабатывала, а не тратила.

Россия накапливает нефтегазовые доходы в период благоприятных цен на нефть, а когда цены низкие, то использует средства ФНБ для покрытия недополученных нефтегазовых доходов, что создает устойчивость бюджетной системы. В этом году пришлось делать и то, и другое.

По данным Минфина, за 11 месяцев 2024 года суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов (превышение относительно базовых) составил 1,24 трлн рублей. Эти средства должны быть зачислены в ФНБ по итогам года. «Однако закон о бюджете на 2024 год позволяет использовать 1,3 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета. Это последний год переходного периода, затем этого не должно быть. Таким образом, суммарный результат для ФНБ в этом году может быть близок к нейтральному», – замечает Беленькая.

Что касается ненефтегазовых доходов, то здесь главную роль играют темпы роста экономики и инфляции. И оба этих показателя складывались в 2024 году выше заложенных в бюджет прогнозов.

Экономика России в этом году вырастет почти на 4%, а инфляция превысит 9%, прогнозирует Беленькая. Поступления НДС выросли на 16,6% благодаря восстановлению внутреннего спроса, увеличению деловой активности и экономическому росту, говорит Чернов.

Безусловно, если бы не было западных санкций, то Россия смогла бы заработать еще больше. Раньше дисконт Urals к Brent исторически составлял всего один-два доллара за баррель. Да и курс рубля был бы более устойчивый, если бы не было ограничений трансграничного движения валюты и прекращения биржевых торгов долларом и евро, говорит Беленькая.

Однако даже в таких условиях в 2025 году доходы бюджета вырастут еще больше благодаря налоговой реформе и введению прогрессивной шкалы налогообложения. Минфин ждет увеличения дополнительных доходов от НДФЛ в 2025 году на 2,6 трлн рублей. В 2024 году за 10 месяцев поступления от НДФЛ выросли на 27% – до 6,1 трлн рублей.