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    11 января 2025, 17:00 • Общество

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике?

    Подразделения группировки «Центр» освободили поселок Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в субботней сводке Минобороны. Этот населенный пункт, зачистка которого началась в самом начале года, расположен в семи километрах к югу от Красноармейска (переименован киевским режимом в Покровск).

    На обнародованных Минобороны кадрах видно, что российские военные водрузили над Шевченко триколор. В ролике также запечатлены покинутые вооруженными силами Украины (ВСУ) позиции в населенном пункте.

    В ходе операции, по словам младшего лейтенанта Андрея Дудникова, «заход был сложный», так как активно использовались беспилотные летательные аппараты противника, а также были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп. Украинские военные избегали стрелковых боев, оставляли свои позиции и отступали.

    Российские военнослужащие провели разведку близлежащих лесополос, выявив огневые позиции и места скопления силы противника. Для их уничтожения использовались артиллерия и ударные дроны. После подавления основных огневых точек штурмовые группы продвинулись вперед.

    Завершив зачистку лесополос, бойцы приступили к ночному штурму Шевченко, а ближе к утру, обойдя позиции противника с флангов, уничтожили остатки гарнизона ВСУ и окончательно освободили населенный пункт.

    Как отмечал ранее в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Шевченко «имеет очень серьезное значение в плане освобождения города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор».

    Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о намерении российских войск охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров (переименован киевским режимом в Мирноград).

    «Самые большие успехи под Покровском западнее, как раз в сторону вот этой знаменитой шахты «Красноармейская», там идут успехи. И хорошие успехи возле Мирнограда, по-нашему это Димитров, восточнее этого города. То есть это говорит о том, что мы сейчас не в лоб штурмуем, а как бы обходим эту агломерацию – два города, которые фактически вливаются один в другой. Мы их обходим, берем в клещи с запада и востока», – сказал Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live».

    За последнее время российская армия освободила несколько населенных пунктов в ДНР, в том числе Желтое, Заря, Ивановка, Новотроицкое, Пушкино и Веселый Гай. В начале недели Минобороны сообщало о взятии города Курахово – наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса. Контроль над городом позволил российским войскам выйти на оперативный простор и нарастить темпы освобождения остальной территории ДНР.

    В экспертной среде отмечают, что успехи по освобождению населенных пунктов дают российскому командованию возможности выстраивать плацдарм для наступления на Красноармейск и дальнейшего продвижения на северо-запад.

    «Благодаря освобождению населенного пункта Шевченко в ДНР формируется охват Красноармейска с юга, происходит перерезание коммуникаций и каналов снабжения ВСУ.

    Новая тактика наших войск заключается в том, что мы не штурмуем города в лоб, а обрываем коммуникации и продвигаемся вперед в тех местах, где противник организовал слабую оборону»,

    отметил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск, но и Дзержинск (украинское название – Торецк). «О Дзержинске мы услышим в самое ближайшее время, противника уже выкидывают из города, идут тяжелые бои. Противник понимает, что, выйдя из Дзержинска, он будет как на ладони, поэтому сопротивляется как может и пытается ночью покидать город, но ВСУ не всегда это удается», – добавил эксперт.

    «После падения Курахово наши войска приступили к штурму пригорода Красноармейска. А Шевченко – это фланговый населенный пункт, который позволяет нашим солдатам и офицерам выходить на центры снабжения противника, перерезать логистические пути. Падение Шевченко – это один из маневров, который в перспективе позволит нам приступить к освобождению Красноармейска», – соглашается полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Наша главная задача – вернуть всю территорию ДНР под административное управление», – пояснил эксперт.

    С освобождением Шевченко под полный контроль России переходит крупнейшее месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Месторождение было открыто в 1982 году. В нем залегает более 13 млн тонн литиевых руд. Матвийчук напомнил, что в это месторождение крупно вложились англичане, но «с сегодняшнего дня оно является неотъемлемой частью Российской Федерации». Леонков согласен, что теперь западные инвесторы могут забыть об этом активе.

    «Понятно, что для США и западных союзников Украины это месторождение потеряно, мы его не отдадим. Литий используется в производстве различных высокотехнологичных продуктов, в том числе в аккумуляторных батареях», – добавил Леонков.

    Эксперт пояснил, что успешная тактика российских военных помогает им освобождать населенные пункты, несмотря на то, что Украина получает разведданные от стран НАТО. Чтобы быть невидимой для спутников, российская армия ведет боевые действия небольшими группами при поддержке беспилотников с воздуха.

    «Зачастую штурмовка идет без применения тяжелой техники, и эта тактика оправдалась. Штурмовка происходит непрерывно, противник просто устает отбиваться,

    – рассказал собеседник. – То есть мы подрезаем, освобождаем, а потом в освобожденном населенном пункте происходит накопление сил для следующих операций».

    По мнению Матвийчука, новая тактика также касается использования тяжелой бронетехники. «Танки ведут действия с закрытых огневых позиций. Мы уже не видим танковых прорывов. Нужно понимать, что такая тактика – это наработки, опыт за годы проведения специальной военной операции. Мелкие группы сегодня намного эффективнее, чем если бы мы штурмовали в лоб с криками «ура». Новая тактика российских военных позволяет проникать вглубь и в тыл противника, делать глубокие фланговые обхваты с последующим окружением и уничтожением врага», – пояснил полковник.

    Кроме того, освобождение Шевченко обезопасит город Курахово, «потому что противнику стало тяжелее вести обстрелы». «Сейчас активно работают наши станции контрбатарейной борьбы. Зачастую если мы засекаем огневые позиции противника, то дроны-камикадзе уничтожают их. Поэтому последние обстрелы ВСУ производят с помощью ракетных установок HIMARS, которые могут наносить удары за 80 километров от цели. Но мы находим и уничтожаем эти установки. Это рутинная и тяжелая работа, но по-другому никак», – добавил Леонков.

    Однако Матвийчук полагает, что ВСУ продолжат «стрелять по Курахово со злобой». «Но назад уже ничего не вернется, мы двигаемся вперед и нашу армию практически ничто не может остановить. Красноармейск – это чуть ли не последний рубеж обороны на этом направлении, а дальше степи, где нет никаких оборонительных рубежей. Мы выходим на оперативный простор, на Днепропетровск (Днепр) и Краматорск», – считает эксперт.

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