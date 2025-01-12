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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    12 января 2025, 16:09 • Новости дня

    Вучич: Азербайджан продолжит поставки газа в Сербию

    Вучич заявил о продолжении поставок азербайджанского газа в Сербию

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан решил не приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на проблемы на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

    По словам Вучича, Азербайджан не будет приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на ранее полученную информацию о возможной остановке. Решение стало возможным благодаря усилиям Азербайджана, несмотря на объективные трудности. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что с нетерпением ждет его визита в Белград в ближайшее время, передает ТАСС.

    Сербский лидер также напомнил, что изначально страна была проинформирована о возможной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн кубометров в сутки. Это могло вынудить Сербию использовать свои резервы, однако, по словам Вучича, ситуация разрешилась благоприятно.

    Ранее Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз.

    Также Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США.

    Напомним, Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям.

    11 января 2025, 18:50 • Новости дня
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии

    Азербайджан заявил о невозможности поставок газа в Сербию

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербия не сможет получать 1,7 млн кубометров газа в сутки от Азербайджана из-за технических проблем на месторождении Шах Дениз, что вынуждает страну использовать собственные газовые резервы.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз, передает РИА «Новости». Вучич отметил, что страна с субботы не может рассчитывать на ежедневные поставки в объеме 1,7 млн кубометров газа. Президент подчеркнул, что период восстановления поставок остается неизвестным.

    Во время совместной конференции после встречи с американскими представителями Вучич заявил: «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на газовые поставки». Президент уверен, что резервы газа, которые Сербия накапливала последние два года, позволят избежать дефицита.

    Заместитель госсекретаря США Ричард Верма, посетивший Белград, обсудил с Вучичем санкции США против сербской нефтяной индустрии. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и посол США Кристофер Хилл.

    Ранее Вучич подчеркивал значимость сотрудничества с Азербайджаном по строительству газоэлектростанции.

    Сербия рассчитывает на скорейшее восстановление поставок, чтобы избежать расходования всех своих резервов на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    11 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапуск газопровода «Северный поток» в случае победы

    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости».

    «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «АдГ», сообщает газета Welt.

    Вайдель добавила, что ее партия хочет «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС, отмечает ТАСС.

    Россия неоднократно запрашивала данные по инцидентам на «Северных потоках», однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так и не получила ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    В субботу Вайдель и Олаф Шольц были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь «АдГ» может спасти Германию.

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    10 января 2025, 17:18 • Новости дня
    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

    Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.

    Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

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    10 января 2025, 00:59 • Новости дня
    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР

    Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье

    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
    @ Georg Wendt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.

    «Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.

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    10 января 2025, 21:54 • Новости дня
    США потребовали от Сербии вывести российский капитал из NIS

    Вучич: США потребовали от Сербии вывести российский капитал из NIS

    США потребовали от Сербии вывести российский капитал из NIS
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ввел санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), требуя полного вывода российского капитала, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич на пресс-конференции заявил, что США ввели санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), которая частично принадлежит российским компаниям «Газпром нефть» и «Газпром», передает ТАСС. По его словам, это самое жесткое санкционное давление, которое когда-либо применялось к одной компании в стране.

    Вучич подчеркнул, что требования США касаются полного вывода российского капитала из NIS AD NOVI SAD. Американские власти не допускают сохранения доли 49% или меньшего процента, а настаивают на полном уходе российских инвестиций из компании.

    Напомним, американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

    Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США.

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    9 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможных ответных мерах на фоне газового кризиса с Украиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сделал заявление о возможных жестких мерах со стороны Словакии, передает  РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что республика стремится избежать обострения отношений с Киевом.

    Проблема касается транзита газа через Украину. Если эта ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Словакия готова к принятию ответных мер. «Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    11 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», который бегает по Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    Фицо сделал резкие заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что тот занимается попрошайничеством и шантажом, путешествуя по Европе с целью получения финансовой помощи, передает RT. По мнению Фицо, такому поведению необходимо положить конец, и он не считает себя обязанным поддерживать украинского лидера.

    «Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует», – заметил словацкий премьер.

    Кроме того, Фицо выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, подчеркнув, что такой шаг может быть опасным.

    Премьер-министр отметил: он понимает, что Зеленский находится под давлением Запада, но, по его мнению, это не оправдывает действий украинского лидера на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена. Позднее он сообщал, что Газпром пообещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    10 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

    Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты, сообщило агентство Reuters.

    Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

    По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

    Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    10 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Связанная с Газпромом сербская компания NIS попала под санкции США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

    США ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, передает РИА «Новости». Компания, в которой «Газпром нефть» и Газпром владеют 56,15%, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа.

    В санкционный список включены также дочерние предприятия «Газпром нефти» в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и два предприятия в Киргизии. По данным американского Минфина, санкции обусловлены тем, что эти компании «принадлежат «Газпром нефти» или находятся под ее контролем».

    «Нефтяная индустрия Сербии» владеет более 400 автозаправочных станций, нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также производственной площадкой в Нови-Саде. Кроме того, компания управляет предприятием «Петрохемия» и совместно с «Газпром энергохолдингом» – тепловой электростанцией в Панчево.

    Крупнейшими акционерами NIS являются «Газпром нефть» с долей 50% и правительство Сербии, владеющее 29,87%. Еще 6,15% акций принадлежит Газпрому, остальные акции распределены среди миноритариев.

    Сербский лидер Александр Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае введения санкций США.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций.

    Напомним, в пятницу США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    12 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто заявил о возможном росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе, особенно в ее центральной части, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, новые санкции уходящей администрации США против энергосектора России и Сербии представляют собой серьезную угрозу для Европы, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что эти меры могут привести к значительному росту цен на топливо в Центральной Европе. Сийярто подчеркнул, что санкции, включающие ограничения против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», создадут дефицит нефти на европейском рынке.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что новые санкции США направлены на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Штрафные меры ограничивают доступ Москвы к международным рынкам и снижают доходы от экспорта нефти и газа. В ответ на эти угрозы Венгрия планирует активное сотрудничество с региональными партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия этих санкций, особенно в отношении роста цен на топливо.

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    10 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Афганистан захотел транзитировать российский СПГ

    Кабул выразил намерение подписать договор на транзит 50 млн кубометров российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа через свою территорию, заявил представитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

    Выступая на KazanForum 2025, Хабибуллин уточнил: «Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 млн кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию», подчеркнув возможность транспортировки газовозами, сообщает РИА «Новости»,

    Кроме того, уже состоялись пробные отгрузки газа, что подтверждает готовность сторон к сотрудничеству в этой сфере. В 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 млн тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году заключено соглашение на транзит 2 млн тонн российской пшеницы и муки.

    Напомним, в 2023 году Кабул заявил о намерении закупать нефтепродукты у «Татнефти», что может означать желание покупать топливо со скидкой.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что это могло бы позволить расширить экспорт и в будущем добиться отмены дисконта на российские ресурсы.

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    10 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в гибели людей в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья на фоне отключения отопления и горячей воды.

    Депутат выступил с обвинениями в адрес президента Украины в связи с гибелью людей в Приднестровье, назвав Зеленского «международным террористом», передает «Российская газета».

    По словам Дмитрука, действия Зеленского стали причиной энергетического кризиса, который привел к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.

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    11 января 2025, 19:03 • Новости дня
    Президент Словакии отменил визит на Украину из-за транзита газа

    Президент Словакии отменил визит на Украину из-за остановки транзита газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что не поедет на Украину из-за остановки Киевом поставок газа и угрозы прекращения транзита нефти в Словакию.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини не планирует визит на Украину из-за решения Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию в его страну, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение угрожает энергетической безопасности Словакии. Пеллегрини также отметил, что украинский парламент рассматривает закон, который может ограничить транспортировку нефти в Словакию, несмотря на существующие контракты.

    Пеллегрини заявил: «Я размышлял об этом эти дни и скажу очень открыто: во время такой ситуации, когда нам украинское правительство, украинский президент решил остановить поставки газа, будь он азербайджанским или каким-нибудь другим, а также отказывается транспортировать его в Словакию... сейчас моя поездка на Украину не может состояться». Такое решение было озвучено в эфире программы «Субботние диалоги».

    Решение Киева о прекращении транзита газа вызывает обеспокоенность в Словакии, так как это может повлиять на стабильность поставок энергоресурсов в страну. Ситуация вокруг транспортировки энергоресурсов остается напряженной, и Словакия рассматривает различные варианты для обеспечения своей энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

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