Вучич: Азербайджан продолжит поставки газа в Сербию

Вучич заявил о продолжении поставок азербайджанского газа в Сербию

Tекст: Вера Басилая

По словам Вучича, Азербайджан не будет приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на ранее полученную информацию о возможной остановке. Решение стало возможным благодаря усилиям Азербайджана, несмотря на объективные трудности. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что с нетерпением ждет его визита в Белград в ближайшее время, передает ТАСС.

Сербский лидер также напомнил, что изначально страна была проинформирована о возможной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн кубометров в сутки. Это могло вынудить Сербию использовать свои резервы, однако, по словам Вучича, ситуация разрешилась благоприятно.

Ранее Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз.

Также Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США.

Напомним, Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям.