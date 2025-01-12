Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Вучич: Азербайджан продолжит поставки газа в Сербию
Вучич заявил о продолжении поставок азербайджанского газа в Сербию
Азербайджан решил не приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на проблемы на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент Сербии Александар Вучич.
По словам Вучича, Азербайджан не будет приостанавливать поставки газа в Сербию, несмотря на ранее полученную информацию о возможной остановке. Решение стало возможным благодаря усилиям Азербайджана, несмотря на объективные трудности. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что с нетерпением ждет его визита в Белград в ближайшее время, передает ТАСС.
Сербский лидер также напомнил, что изначально страна была проинформирована о возможной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн кубометров в сутки. Это могло вынудить Сербию использовать свои резервы, однако, по словам Вучича, ситуация разрешилась благоприятно.
Ранее Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз.
Также Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США.
Напомним, Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям.