Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.0 комментариев
Лавров: Эксперты квалифицируют существующие конфликты как третью мировую войну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд специалистов в области международных отношений уже начали рассматривать нынешние мировые конфликты как третью мировую войну.
Такое заявление Лавров сделал на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. По его словам, за последний год наблюдается быстрое расширение числа конфликтов, к которым оказываются вовлечены все новые страны и целые регионы. Это вызывает серьезное беспокойство у российской стороны, передает ТАСС.
«И мы отметили, что некоторые специалисты, в том числе в России, специализирующиеся на истории международных отношений, уже начали характеризовать и квалифицировать происходящее как третью мировую войну», – отметил Лавров.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, третья мировая война, вероятно, уже перешла в активную фазу, несмотря на отсутствие официальных заявлений на этот счет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.