Дело о нападении на актера Воскресенского передали в суд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расследование дела завершено, сообщил Горелых, передает РИА «Новости».

По данным полиции, преступление произошло осенью прошлого года в квартире актера в Красноуральске. Двое нападавших постучали в дверь, после открытия избили пожилого хозяина, от удара он упал, затем они потребовали деньги. Супруга Воскресенского пыталась выгнать визитеров, но ее требования они проигнорировали и забрали 109 тыс. рублей.

В конце октября суд арестовал двух фигурантов дела, Глеба Дербенева и Артема Валеева. Им предъявлены обвинения по статье о разбое с незаконным проникновением в жилище, за что грозит от семи до 12 лет колонии.

Оба дали признательные показания, заявили о раскаянии и выразили готовность возместить ущерб; один из них ранее уже был судим за другие преступления.

После налета злоумышленники уехали в Екатеринбург, где, по словам представителя МВД, намеревались «снять стресс» и «на широкую ногу отдохнуть», однако были задержаны через несколько дней.

Напомним, Красноуральский горсуд Свердловской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в хищении имущества актера Воскресенского.