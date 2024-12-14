Вучич допустил переговоры о снижении доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США

Tекст: Максим Попов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США вскоре могут ввести санкции против NIS «из-за российской собственности», передает РИА «Новости».

Вучич уточнил, что ожидал этого еще год назад от Евросоюза, но «пришло не оттуда». Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии (JANAF) прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. «Они (США – ред.) должны нам оставить некий срок, мы должны посмотреть, что там (в решении о санкциях – ред.) будет написано и что они подразумевают под этим. Может ли быть снижена российская доля меньше 50%, надо с ними об этом вести переговоры», – заявил сербский лидер.

Он предположил, что к ограничительным мерам присоединится и Великобритания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 декабря в Сербии заявили о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией.