В Сербии заявили о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин заявил о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией

Tекст: Александра Юдина

Сербия рассчитывает заключить новое соглашение с Россией по поставкам газа на лучших условиях, передает ТАСС.

Вулин выразил уверенность в скором подписании этого соглашения.

Он также подчеркнул, что сербская экономика получит дополнительный импульс к росту благодаря дешевым энергоресурсам из России.

Вулин назвал лицемерием действия Европы, которая увеличивает закупки российского газа, но в то же время призывает Сербию отказаться от него.

Как писал газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за сокращения экспорта сжиженного природного газа из США через три-четыре года многие страны будут вынуждены обратиться к России за поставками природного газа.

Между тем страны ЕС за последние месяцы значительно увеличили закупки российского сжиженного природного газа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.