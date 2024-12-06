Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
В Сербии заявили о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией
Вице-премьер Сербии Вулин заявил о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией
Сербия ожидает заключения нового соглашения с Россией о поставках газа на самых выгодных условиях, сообщил вице-премьер Александр Вулин.
Сербия рассчитывает заключить новое соглашение с Россией по поставкам газа на лучших условиях, передает ТАСС.
Вулин выразил уверенность в скором подписании этого соглашения.
Он также подчеркнул, что сербская экономика получит дополнительный импульс к росту благодаря дешевым энергоресурсам из России.
Вулин назвал лицемерием действия Европы, которая увеличивает закупки российского газа, но в то же время призывает Сербию отказаться от него.
Как писал газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за сокращения экспорта сжиженного природного газа из США через три-четыре года многие страны будут вынуждены обратиться к России за поставками природного газа.
Между тем страны ЕС за последние месяцы значительно увеличили закупки российского сжиженного природного газа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.