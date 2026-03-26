Национальный центр «Россия» получил премию за сохранение исторической памяти

Tекст: Дарья Григоренко

Центр был отмечен в специальной тематической номинации за масштабную работу по сохранению исторической памяти и организации празднования 80-летия Великой Победы. Награду вручали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и дирижер Фабио Мастранджело, говорится в Telegram-канале НЦ «Россия».

Мединский, комментируя событие, подчеркнул: «Я тоже работал управленцем в сфере культуры и прекрасно знаю, насколько ценная и редкая эта профессия. Мы, безусловно, должны поддерживать таких людей всеми возможными способами». Он отметил важность поддержки профессионалов этой сферы.

Заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина сообщила, что средства от премии будут переданы на благотворительность – в Комитет семей и воинов Отечества. Эта организация объединяет женщин, матерей, сестер и жен ветеранов СВО, которые активно участвуют в культурных инициативах по всей России. Звягина выразила надежду, что этот вклад поможет реализовывать новые проекты, в том числе в пространстве НЦ «Россия».

По словам Анастасии Звягиной, в центре регулярно проходят значимые для страны события, а главной наградой для организаторов остается радость и вдохновение зрителей. На сцену вместе с ней также вышли руководитель Управления по культуре Светлана Санаева и руководитель Управления молодежной политики, спорта и туризма Сергей Артамонов.