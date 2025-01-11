Польша стала ареной битвы между геями и христианами

Tекст: Станислав Лещенко

Монастырь Ясная Гора уже несколько лет является объектом провокаций со стороны польского гей-сообщества. Монастырь знаменит хранящейся здесь Ченстоховской иконой Божией Матери – по преданию, ее написал сам евангелист Лука и она пользуется славой чудотворной. Этот образ одинаково чтят как католики, так и православные. Верующие в большом количестве совершают паломничества в Ясную Гору, чтобы увидеть святыню. Монастырь – один из главных в Польше памятников истории и считается символом единства польской нации.

Первая из провокаций против монастыря имела место еще шесть с половиной лет назад. В июле 2018 года ЛГБТ-активисты (движение запрещено в России) объявили, что они соберутся у образа Богоматери Ченстоховской. С этой целью несколько сотен гей-активистов двинулись к Ясной Горе, но на территорию монастыря они не попали. У врат обители собралась толпа католиков, исполненных решимости не допустить содомитов в монастырь – они сидели на дороге и молились. Назревала потасовка, однако приехала полиция и убедила участников гей-парада отказаться от намерения войти в обитель.

Тогда католики чувствовали за спиной поддержку государства, поскольку у власти в Польше находилась консервативная партия «Право и Справедливость». Однако по результатам парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2023 года, «ПиС» ушла в оппозицию, а новое правительство сформировали либералы из «Гражданской коалиции».

Новые власти взяли курс на подавление польской католической идентичности и на насаждение в стране новых «толерантных ценностей». Почуяв, что государство теперь на их стороне, геи осмелели. Им кажется чрезвычайно важным осквернить христианские святыни, поставить на них свою «метку».

В начале сентября 2024 года в Ченстохове снова был организован гей-парад – и его участники выразили желание пройтись под стенами монастыря. Об этих планах заранее узнали члены общественной организации «Жизнь и семья», объединяющей верующих традиционалистов. В назначенный день гейского шествия они собрались у монастыря с плакатами «Stop LGBT» и призвали «не дать содомитам развратить польскую молодежь».

Поскольку геи шествовали под прикрытием полицейских, до драки дело не дошло. Зато потом государство обрушило на членов «Жизни и семьи» репрессии – 25 человек приговорили к уплате штрафов. Штрафы специально выписывали большие – чтобы запугать людей и принудить их отказаться от борьбы с ЛГБТ. Поскольку не все могут оплатить эти штрафы, на днях «Жизнь и семья» обратилась к польским католикам с призывом: помочь собрать самым бедным из оштрафованных назначенные им государством суммы.

Однако штрафы – не единственный способ давления на традиционалистов. Члены «Жизни и семьи» жалуются, что за ними организована полицейская слежка, что их регулярно приглашают на допросы в полицейские участки и запугивают, требуя отказаться от своих взглядов. Но они не складывают оружия и в октябре провели акцию протеста рядом с одной из городских школ, в которой была устроена так называемая «Радужная пятница».

Нынешнее правительство Польши, возглавляемое «Гражданской коалицией», предприняло целый ряд шагов, направленных на то, чтобы юные поколения воспитывались на «идеалах» ЛГБТ. Одним из этих шагов стала помощь государства в проведении в школах страны «радужных пятниц».

Заявленная цель – «поддержать» тех школьников, которые осознали себя геями и лесбиянками. В рамках этих мероприятий детям в образовательных учреждениях Польши предлагают носить одежду радужных цветов. Также им настойчиво советуют посетить специальные «факультативные занятия», посвященные таким темам, как «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация». На «радужных пятницах» несовершеннолетним рассказывают, что секс с представителями своего пола или даже операция по смене пола – дело допустимое и даже почетное.

Активисты «Жизни и семьи» в Ченстохове решили противопоставить «Радужной пятнице» свою собственную образовательную акцию – они рассказали школьникам об опасности однополых отношений и призывали их не поддаваться на гей-пропаганду. Эти действия вывели из себя представителей польского гей-лобби.

«Некоторым из наших молодых активистов не исполнилось и 18 лет, что особенно раздражает ЛГБТ-лобби. Это потому, что они хотят, чтобы молодежь публично поддерживала любые извращения. Поэтому они запугивают тех, кто имеет нормальные взгляды. Тот факт, что молодые люди стояли с нами в пикете, создавали физическое заграждение перед монастырем и молились на четках – вот причина, по которой их сейчас преследуют полицейские. Несмотря на то, что меня или других добровольцев запугивают, мы все равно будем выходить на улицу с правдой об абортах и идеологии ЛГБТ. Потому что эти нерожденные дети и те, кто только родился, сами себя не защитят», – рассказывает ченстоховский координатор «Жизни и семьи», женщина по имени Малгожата.

Это правда – невзирая на стремление ЛГБТ сделать юных поляков своими сторонниками, среди тех до сих пор находятся ревностные католики. Они самим фактом своего существования опровергают утверждения о том, что христианство – удел отживающих поколений.

В последнее время власти предпринимают все новые шаги, направленные на то, чтобы навязать полякам «толерантность» в качестве единственной допустимой идеологии. Так, недавно мэр Варшавы, официальный кандидат в президенты Польши от правящего объединения «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский посодействовал созданию первого в городе «музея ЛГБТ». Уже известно, что одним из главных «экспонатов» этого «музея» станет огромный радужный флаг, сшитый гей-активистами для «парада равенства», который они собирались провести в 2005 году. Однако это мероприятие не состоялось, потому что его запретил тогдашний мэр Варшавы Лех Качиньский (через несколько месяцев он был избран президентом Польши).

Лех Качиньский, основавший с братом Ярославом партию «Право и Справедливость», придерживался традиционных ценностей и относился к пропаганде однополых отношений резко отрицательно. Гей-парады в Варшаве он запрещал дважды. Сейчас польские приверженцы нетрадиционной любви вспоминают времена, когда партия «Право и Справедливость» была у власти, как эпоху страшных «гонений» – хуже было, дескать, только в коммунистические времена.

Тшасковский не единственный кандидат в президенты Польши, намеренный всячески содействовать ЛГБТ. Сходных взглядов придерживается вице-спикер Сената (верхней палаты польского парламента) Магдалена Беят, ставшая кандидатом от партии «Левые», входящей в правящую коалицию. Отвечая в телеэфире на вопрос о том, подпишет ли она, в случае своего избрания, закон, разрешающий однополым парам усыновлять детей, Беят ответила утвердительно. «Это такие же люди, такие же граждане, что и все остальные. Единственное, что их отличает, это то, что они любят человека своего пола. Но они тоже живут в долгосрочных отношениях, тоже хотят стабильности. Они желают, чтобы государство просто признало их существование и дало им возможность иметь общих детей», – сказала Беят.

Одновременно гей-лобби пытается разложить католическую церковь изнутри. Например, в мае прошлого года имело место первое в Польше «публичное благословение» однополых пар – церемония состоялась на экуменическом богослужении с участием католического и протестантского духовенства. Кощунственный обряд устроили в Варшаве, в одном из приходов польской кальвинистской реформатской церкви – сразу после службы, приуроченной к так называемому «Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией».

В настоящее время число польских христиан сокращается. В ходе опросов, проведенных в 2011 году, католиками себя назвали 87,6% населения Польши. В 2021 году таковых оказалось уже лишь 71,3 %. Но даже из них многих следует признать лишь формальными христианами, ибо богослужения регулярно посещают только 28% польских католиков (еще в 2019 году таковых насчитывалось 37%).

Нынешние польские власти делают все возможное, чтобы христиан становилось все меньше и меньше. Однако в любом случае остается небольшое число религиозных фундаменталистов – которые смотрят на то, что делают с их страной, с чувством гнева и отчаяния. И они постепенно радикализируются. Сейчас ревностные польские католики выходят на пикеты с плакатами в руках, а завтра, не исключено, кто-то пожелает взять в руки и оружие.

Люди, потенциально способные на жесткое сопротивление, среди польских католиков имеются. Один из них – Роберт Бонкевич, глава созданной недавно партии «Независимость». В свое время Бонкевич выводил своих сторонников на уличные шествия и говорил о необходимости создания отрядов «католической самообороны». В качестве одной из своих целей Бонкевич и его единомышленники провозглашают необходимость выхода Польши из ЕС: они считают, что воцарившаяся в Евросоюзе ультралиберальная идеология губительно воздействует на польский менталитет. В нынешних условиях шансы на приход к власти таких людей невелики, но громко заявить о своем недовольстве они вполне способны.