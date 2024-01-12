Новое правительство Польши пошло против бога

Tекст: Станислав Лещенко

Как известно, по итогам парламентских выборов прошлого года власть в Польше выхватила из рук консервативного «Права и Справедливости» либеральная по духу коалиция (объединение Гражданской коалиции, Польской коалиции, «Левых» и «Польши 2050»). И вот теперь новое правительство Польши объявило, что сократит количество занятий религией в школах страны до одного часа в неделю и сделает эти часы первыми или последними в определенный день. По словам свежеиспеченного министра образования Барбары Новацки, «у детей больше религии, чем других предметов».



К слову, Барбара Новацка – личность весьма одиозная. Она известна как ярая ЛГБТ-феминистка (ЛГБТ – движение признано экстремистским и запрещено в России) и выступает за разрешение абортов. Еще до приведения к министерской присяге Новацка заявила о намерении «пересмотреть конкордат со Святым Престолом». Речь идет о договоре, заключенном между польским государством и папой римским – этот документ регулирует правовое положение Католической церкви в стране и ее отношения со Святым Престолом. По мнению Новацки, католики в Польше имеют слишком много прав и привилегий – и такое положение следует пересмотреть.

Приход к власти в Польше таких деятелей ознаменовал давно готовившееся торжество польских либералов, страстно мечтавших покончить с «устаревшими догмами». Одним из главных объектов атак либералов-победителей становится Католическая церковь.

Принято воспринимать Польшу как безоговорочно христианскую страну, а поляков считать убежденными верующими. Но это уже далеко не так. В ходе опросов, проведенных в 2011 году, католиками себя назвали 87,6% населения Польши. В 2021 году таковых оказалось уже лишь 71,3%. Однако даже из этих 71,3% многих следует признать лишь формальными христианами, ибо богослужения регулярно посещают только 28% польских католиков.

В 2021 году доцент Университета им. кардинала Стефана Вышинского Вальдемар Цисло заявил: «Наши братья в Сирии или Ираке умирают за крест, а нам стыдно за крестное знамение. В Европе есть такая тенденция, во многих странах и, к сожалению, и в Польше: мы стираем кресты, стираем христианство». Священник уже тогда жаловался, что уже и в Польше некоторые стыдятся упоминать о религиозном духе рождественских праздников – мол, это всего лишь зимние каникулы.

В настоящее время Польша фактически разделена на евроориентированный лагерь (западная и северо-западная части страны) и консервативный (восток и юго-восток). Глава «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский заявляет, что в Польше идет настоящая «тихая» гражданская война.

Качиньский обвиняет новые власти Польши в целенаправленном разрушении государства и традиционной морали. Он определил программу польских либералов как «моральную революцию, которая разрушает семью, национальные традиции, все, что определяет нашу идентичность, разбивает здравый смысл и самые элементарные правила межличностных отношений, позволяющие обществу нормально функционировать».

«Католическая церковь в Польше не играет той роли, которую она играла во времена Польской Народной Республики, когда участие в богослужениях рассматривалось многими поляками как акт оппозиции коммунистическим властям. Сегодняшняя Польша становится все более светской», – констатирует польская редакция Deutsche Welle.

Больше всего атеистов среди молодежи. Исследование Варшавского института демоскопии, проведенное летом 2019 года в среде польских студентов, показывает, что верующими из них считают себя только 55%. В середине 1990-х таковыми называли себя три четверти польской молодежи.

Возрастающий скептицизм по отношению к религии и священникам приводит к экстремистским выходкам. Польская молодежь начинает рассматривать религию в качестве устаревшего артефакта, который следует сбросить с корабля современности. Стало появляться все больше антихристианских экстремистов, практикующих дикие выходки.

Эпидемия антирелигиозного вандализма началась в Польше в феврале 2019 года, когда неизвестные расписали скабрезными рисунками статуи Христа и Девы Марии, расположенные в Кальварии Паневницкой в городе Катовице.

Особую ненависть к христианам выказывают представители гей-сообщества. В том же 2019-м в городе Свидница в местный костел ворвалась невменяемая компания, размахивавшая радужным флагом, – три женщины в возрасте 26, 41 и 49 лет и 24-летний мужчина. Они сорвали проходившую в храме мессу. Затем неизвестные осквернили костел святого Архангела Михаила, расположенный в местечке Енин, что на западе Польши.

Противники христианских ценностей в Польше особенно активизировались после того, как Конституционный суд государства в 2020 году ужесточил запрет права на аборт. Крупнейшие города страны сотрясали марши протеста. Особое раздражение сторонников абортов вызывала церковь – священники заявили, что поддерживают постановление Конституционного суда. После этого в костелах в ходе месс стали появляться женщины с плакатами «Помолимся за аборт».





Дошло и до прямых актов агрессии. В городе Познань неизвестные атаковали церковь Храм Святого Спасителя на улице имени Александра Фредро. Атакующие орудовали деревянными дубинками и применили слезоточивый газ. Один из защитников церкви получил ножевое ранение в руку. Вторглись в церковь святого Отто Бамбергского в Щецине, нарисовав на воротах костела красную молнию (символ сторонников абортов).

В феврале 2021 года неизвестные надругались над статуей Богородицы, стоящей у церкви Святых польских первомучеников в городе Ченстохова. В мае 2021-го в городе Мыслибуже кто-то ночью повредил статую Христа, находившуюся на территории местного католического храма. В декабре 2021-го осквернению подвергся костел Святого Креста в Варшаве – на его стенах появились надписи «здесь будет техно» и «светское государство».

Весной 2023 года в Польше осквернили несколько памятников покойному папе Иоанну Павлу II, вообще-то считающемуся в этой стране национальным героем.

И вот теперь пришедшие к власти в Польше либералы начали ужесточать контроль за религией. Первыми ласточками стали вышеупомянутое уменьшение школьных уроков религии, а также озвученный правительством Дональда Туска план по «сокращению присутствия религиозных символов в общественных местах». В связи с этим архиепископ Краковский Марек Ендрашевский произнес во время мессы громовую проповедь, в которой вновь уподобил пришедших к власти либералов с коммунистами – и те и другие, по словам Ендрашевского, избрали своим главным врагом церковь.

Однако позицию католицизма в Польше подрывают не только либералы, но и само руководство Римско-Католической церкви. И в этом плане недавнее решение римского понтифика, разрешившего католическим священникам «благословлять» однополые пары, причинило вреда церкви больше, чем все либералы вместе взятые.