В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
Новое правительство Польши пошло против бога
Польша лишается одной самых фундаментальных скреп, которая еще недавно для этой страны была совершенно незыблемой – веры в бога. И способствовать уничтожению религиозности начало новое правительство Польской Республики. По словам ведущих польских политиков, в стране происходит «моральная революция, которая разрушает традиции». Что случилось с поляками?
Как известно, по итогам парламентских выборов прошлого года власть в Польше выхватила из рук консервативного «Права и Справедливости» либеральная по духу коалиция (объединение Гражданской коалиции, Польской коалиции, «Левых» и «Польши 2050»). И вот теперь новое правительство Польши объявило, что сократит количество занятий религией в школах страны до одного часа в неделю и сделает эти часы первыми или последними в определенный день. По словам свежеиспеченного министра образования Барбары Новацки, «у детей больше религии, чем других предметов».
К слову, Барбара Новацка – личность весьма одиозная. Она известна как ярая ЛГБТ-феминистка (ЛГБТ – движение признано экстремистским и запрещено в России) и выступает за разрешение абортов. Еще до приведения к министерской присяге Новацка заявила о намерении «пересмотреть конкордат со Святым Престолом». Речь идет о договоре, заключенном между польским государством и папой римским – этот документ регулирует правовое положение Католической церкви в стране и ее отношения со Святым Престолом. По мнению Новацки, католики в Польше имеют слишком много прав и привилегий – и такое положение следует пересмотреть.
Приход к власти в Польше таких деятелей ознаменовал давно готовившееся торжество польских либералов, страстно мечтавших покончить с «устаревшими догмами». Одним из главных объектов атак либералов-победителей становится Католическая церковь.
Принято воспринимать Польшу как безоговорочно христианскую страну, а поляков считать убежденными верующими. Но это уже далеко не так. В ходе опросов, проведенных в 2011 году, католиками себя назвали 87,6% населения Польши. В 2021 году таковых оказалось уже лишь 71,3%. Однако даже из этих 71,3% многих следует признать лишь формальными христианами, ибо богослужения регулярно посещают только 28% польских католиков.
В 2021 году доцент Университета им. кардинала Стефана Вышинского Вальдемар Цисло заявил: «Наши братья в Сирии или Ираке умирают за крест, а нам стыдно за крестное знамение. В Европе есть такая тенденция, во многих странах и, к сожалению, и в Польше: мы стираем кресты, стираем христианство». Священник уже тогда жаловался, что уже и в Польше некоторые стыдятся упоминать о религиозном духе рождественских праздников – мол, это всего лишь зимние каникулы.
В настоящее время Польша фактически разделена на евроориентированный лагерь (западная и северо-западная части страны) и консервативный (восток и юго-восток). Глава «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский заявляет, что в Польше идет настоящая «тихая» гражданская война.
Качиньский обвиняет новые власти Польши в целенаправленном разрушении государства и традиционной морали. Он определил программу польских либералов как «моральную революцию, которая разрушает семью, национальные традиции, все, что определяет нашу идентичность, разбивает здравый смысл и самые элементарные правила межличностных отношений, позволяющие обществу нормально функционировать».
«Католическая церковь в Польше не играет той роли, которую она играла во времена Польской Народной Республики, когда участие в богослужениях рассматривалось многими поляками как акт оппозиции коммунистическим властям. Сегодняшняя Польша становится все более светской», – констатирует польская редакция Deutsche Welle.
Больше всего атеистов среди молодежи. Исследование Варшавского института демоскопии, проведенное летом 2019 года в среде польских студентов, показывает, что верующими из них считают себя только 55%. В середине 1990-х таковыми называли себя три четверти польской молодежи.
Возрастающий скептицизм по отношению к религии и священникам приводит к экстремистским выходкам. Польская молодежь начинает рассматривать религию в качестве устаревшего артефакта, который следует сбросить с корабля современности. Стало появляться все больше антихристианских экстремистов, практикующих дикие выходки.
Эпидемия антирелигиозного вандализма началась в Польше в феврале 2019 года, когда неизвестные расписали скабрезными рисунками статуи Христа и Девы Марии, расположенные в Кальварии Паневницкой в городе Катовице.
Особую ненависть к христианам выказывают представители гей-сообщества. В том же 2019-м в городе Свидница в местный костел ворвалась невменяемая компания, размахивавшая радужным флагом, – три женщины в возрасте 26, 41 и 49 лет и 24-летний мужчина. Они сорвали проходившую в храме мессу. Затем неизвестные осквернили костел святого Архангела Михаила, расположенный в местечке Енин, что на западе Польши.
Противники христианских ценностей в Польше особенно активизировались после того, как Конституционный суд государства в 2020 году ужесточил запрет права на аборт. Крупнейшие города страны сотрясали марши протеста. Особое раздражение сторонников абортов вызывала церковь – священники заявили, что поддерживают постановление Конституционного суда. После этого в костелах в ходе месс стали появляться женщины с плакатами «Помолимся за аборт».
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Дошло и до прямых актов агрессии. В городе Познань неизвестные атаковали церковь Храм Святого Спасителя на улице имени Александра Фредро. Атакующие орудовали деревянными дубинками и применили слезоточивый газ. Один из защитников церкви получил ножевое ранение в руку. Вторглись в церковь святого Отто Бамбергского в Щецине, нарисовав на воротах костела красную молнию (символ сторонников абортов).
В феврале 2021 года неизвестные надругались над статуей Богородицы, стоящей у церкви Святых польских первомучеников в городе Ченстохова. В мае 2021-го в городе Мыслибуже кто-то ночью повредил статую Христа, находившуюся на территории местного католического храма. В декабре 2021-го осквернению подвергся костел Святого Креста в Варшаве – на его стенах появились надписи «здесь будет техно» и «светское государство».
Весной 2023 года в Польше осквернили несколько памятников покойному папе Иоанну Павлу II, вообще-то считающемуся в этой стране национальным героем.
И вот теперь пришедшие к власти в Польше либералы начали ужесточать контроль за религией. Первыми ласточками стали вышеупомянутое уменьшение школьных уроков религии, а также озвученный правительством Дональда Туска план по «сокращению присутствия религиозных символов в общественных местах». В связи с этим архиепископ Краковский Марек Ендрашевский произнес во время мессы громовую проповедь, в которой вновь уподобил пришедших к власти либералов с коммунистами – и те и другие, по словам Ендрашевского, избрали своим главным врагом церковь.
Однако позицию католицизма в Польше подрывают не только либералы, но и само руководство Римско-Католической церкви. И в этом плане недавнее решение римского понтифика, разрешившего католическим священникам «благословлять» однополые пары, причинило вреда церкви больше, чем все либералы вместе взятые.