Украинская греко-католическая церковь отказалась благословлять однополые браки

Tекст: Алексей Дегтярев

Декларация Ватикана трактует пасторальный смысл благословений в латинской церкви, а не в восточных католических церквях, она не рассматривает вопрос католической веры или морали, в ней не приводятся предписания Кодекса канонов для восточных церквей и не упоминаются восточные христиане, сказал Шевчук, передает ТАСС.

Этот документ затрагивает только латинскую церковь и не имеет правовой силы для верующих УГКЦ.

По его словам, «благословление» в УГКЦ и латинской церкви разнятся, но, согласно традициям византийского обряда, оно означает одобрение, разрешение или приказ.

Благословление имеет «евангелизационное и катехитичное измерение», потому не может противоречить учению католической церкви о семье, как о «верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной».

До этого Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры объявила о допустимости благословения для «пар, не состоящих в браке, однополых».