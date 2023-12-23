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Украинская греко-католическая церковь отказалась благословлять однополые браки
Служители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) не намерены благословлять однополые браки, ватиканская декларация не имеет правовой силы для украинских греко-католиков, заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Декларация Ватикана трактует пасторальный смысл благословений в латинской церкви, а не в восточных католических церквях, она не рассматривает вопрос католической веры или морали, в ней не приводятся предписания Кодекса канонов для восточных церквей и не упоминаются восточные христиане, сказал Шевчук, передает ТАСС.
Этот документ затрагивает только латинскую церковь и не имеет правовой силы для верующих УГКЦ.
По его словам, «благословление» в УГКЦ и латинской церкви разнятся, но, согласно традициям византийского обряда, оно означает одобрение, разрешение или приказ.
Благословление имеет «евангелизационное и катехитичное измерение», потому не может противоречить учению католической церкви о семье, как о «верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной».
До этого Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры объявила о допустимости благословения для «пар, не состоящих в браке, однополых».