Пентагон решил предоставить льготы ветеранам ЛГБТ после увольнения

Tекст: Александра Юдина

Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации, передает РБК.

Минобороны США и представители ЛГБТ-ветеранов заключили соглашение о повышении статуса демобилизации до почетного и исключении информации об ориентации из документов об увольнении. Эти изменения позволят получить медицинские и прочие льготы.

Соглашение подали в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, где заседание назначено на 12 февраля. Адвокат Челси Кори отметил, что упоминание ориентации в документах об увольнении является дискриминацией. Пентагон и Минюст США не предоставили комментарии.

«Когда меня уволили, я почувствовал, что моя служба не имеет ценности. Сегодня я горжусь тем, что служил и защищаю права таких ветеранов, как я», заявил ветеран ВМС США Шерилл Фаррелл.

Ветераны ЛГБТ-сообщества подали коллективный иск против Пентагона в 2023 году, отмечая, что продолжающаяся дискриминация не была устранена после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Данная политика действовала с 1993 по 2011 год и запрещала военную службу для представителей ЛГБТ. Согласно Reuters, около 14 тыс. человек были уволены по политике «Не спрашивай, не говори».

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении узаконить политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский бизнесмен Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддержал пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.