То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.2 комментария
Пентагон решил предоставить льготы ветеранам ЛГБТ после увольнения
Суд в США рассмотрит соглашение о предоставлении льгот ветеранам ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), уволенным из армии из-за ориентации, включая повышение статуса демобилизации до почетного, пишет Reuters.
Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации, передает РБК.
Минобороны США и представители ЛГБТ-ветеранов заключили соглашение о повышении статуса демобилизации до почетного и исключении информации об ориентации из документов об увольнении. Эти изменения позволят получить медицинские и прочие льготы.
Соглашение подали в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, где заседание назначено на 12 февраля. Адвокат Челси Кори отметил, что упоминание ориентации в документах об увольнении является дискриминацией. Пентагон и Минюст США не предоставили комментарии.
«Когда меня уволили, я почувствовал, что моя служба не имеет ценности. Сегодня я горжусь тем, что служил и защищаю права таких ветеранов, как я», заявил ветеран ВМС США Шерилл Фаррелл.
Ветераны ЛГБТ-сообщества подали коллективный иск против Пентагона в 2023 году, отмечая, что продолжающаяся дискриминация не была устранена после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Данная политика действовала с 1993 по 2011 год и запрещала военную службу для представителей ЛГБТ. Согласно Reuters, около 14 тыс. человек были уволены по политике «Не спрашивай, не говори».
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении узаконить политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский бизнесмен Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддержал пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.