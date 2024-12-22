Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США

Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне только два пола в США

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, в воскресенье выступил с заявлением о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола: мужской и женский. Это заявление он сделал на конференции Turning Point USA в Аризоне, получив аплодисменты от участников мероприятия.



Трамп подчеркнул, что политика его администрации будет основываться на признании существования только двух полов. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» – сказал он.

Ранее газета Times сообщала о намерении Трампа принять указ, который может привести к увольнению около 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед Пресс, проведенному в ноябре, приблизительно половина американцев считает, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий врачам проводить операции по смене пола детям без согласия родителей, а также запретил судам и юристам сообщать о таких процедурах по запросам из других штатов. Дональд Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют только два пола – мужской и женский.