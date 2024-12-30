«Французы – лидеры среди переселенцев в Россию по духовно-нравственной визе»

Депутат Госдумы Бутина: Консерваторы Запада бегут в Россию от неолибералов и радикалов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

С 1 сентября 2024 года в России в полном объеме вступил в силу указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. На сегодняшний день иностранцы и лица без гражданства могут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

Кроме того, указ предоставляет право получить разрешение без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком и истории России.

О том, из каких стран чаще всего приезжают переселенцы, что ими движет и чем переселенцы намерены заниматься в России, газете ВЗГЛЯД рассказала Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

ВЗГЛЯД: Что из себя представляет программа и кто занимается ее реализацией?

Мария Бутина. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Мария Бутина: По сути, речь идет о миграции по духовно-нравственным основаниям, и она проводится только в соответствии со списком государств, утвержденным кабмином. Ни из какой другой страны приехать по этой визе нельзя. Это специальный инструмент для упрощения жизни переселенцам – виза №702.

Я сейчас курирую эту программу по линии Госдумы, вхожу в штаб Агентства стратегических инициатив, который возглавляют первый замглавы МВД Александр Горовой и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Есть еще рабочая группа при МИД и некоммерческая организация «Добро пожаловать в Россию», которая консультирует иностранцев, у них работает информативный сайт.

ВЗГЛЯД: Сколько людей по данной визе уже переехали в Россию?

М.Б.: Статистику собирать пока рано – виза только начала работать, подвести итоги можно будет в середине 2025 года. Но это история про качество, а не про количество. Процесс переселения, как вы понимаете, вещь осознанная.

Как правило, портрет переселенца выглядит следующим образом: это семейный человек, который принимает ответственные решения. Чаще всего он сначала приезжает к нам по туристической визе, которая действует две недели, все узнает, присматривается.

Вы бы вряд ли повезли семью в страну, где сами ни разу не были, правильно?

Кроме того, важно четко понимать мотивацию переезда. Если кто-то только что узнал о визе и сразу решил ее запросить, не факт, что этому человеку она подходит. Можно допустить, что речь идет о какой-то кризисной ситуации, а для этого существуют другие визы. Также стоит отметить, что духовно-нравственная виза – назовем ее так – не дает никаких преференций, кроме упрощенной процедуры переезда: никаких льгот, денежных выплат и прочего.

ВЗГЛЯД: Введение визы связано с внешним запросом на нее?

М.Б.: Безусловно. Сейчас активно разворачиваются и формируются миграционные механизмы. Духовно-нравственная виза – это, по сути дела, первая виза в России, созданная непосредственно для миграции. Например, рабочую визу таковой считать нельзя. Ведь в данном случае люди приезжают со своими деньгами и возможностями.

В целом, Россия сейчас находится на совершенно уникальном историческом этапе. Мы в хорошем смысле повторяем уроки наших великих правителей, которые привлекали иноземцев в Россию. В числе первых были, естественно, итальянцы, привезшие архитектуру. За ними пришли прибалты, ливонцы, немцы, развивавшие у нас литье и технологии.

ВЗГЛЯД: Это в прошлом, а сегодня граждане каких стран чаще хотят к нам переехать?

М.Б.: На первом месте Франция, далее следуют Германия, Австралия, США, замыкает пятерку Италия. И это объяснимо. В этих странах происходит засилье неолиберальных нетрадиционных ценностей.

В итоге финансово и профессионально состоявшиеся семейные люди продают недвижимость, бизнесы в своих странах и переезжают в Россию.

Они не хотят, чтобы их дети ходили в школы, где навязывают идеи ЛГБТ (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), а на улицах беспредельничает радикальный исламизм.

Из Германии переселяются в первую очередь жители бывшей ГДР, но активно в этом смысле и население западных земель. Подчеркну: 90% переселенцев, с которыми я взаимодействую, – не наши соотечественники и не говорящие на русском языке люди. Из Германии их заставляет уезжать, помимо всего прочего, еще и ухудшающаяся экономическая ситуация, закрытие заводов, забастовки.

В Австралии раньше работали очень простые иммиграционные программы, они привлекали кадры со всего мира. А сейчас они так же быстро теряют людей по причине, как ни странно, ухудшения экологии.

Из США в Россию уже давно стабильно переезжает внушительное количество граждан. И уже которая по счету администрация президента США ничего с этим сделать не может. Зачастую речь идет о довольно молоды супругах, в среднем 35-45 лет, многодетных. Среди американцев наиболее популярная профессия в России – учитель английского языка.

Что касается итальянцев, они в некотором смысле похожи на грузин: для них вопрос ЛГБТ неприемлем в корне. Также их очень сильно «вдохновили» на переезд в Россию жуткие надругательства над библейскими сюжетами на открытии летней Олимпиады в Париже.

ВЗГЛЯД: Религиозные взгляды влияют на решение о переселении?

М.Б.: Явление религиозной миграции, конечно, есть. Очень много православных приезжает из Канады. Имеется отдельная группа традиционных католиков, которые выступают против потакания ЛГБТ со стороны католической церкви. Однако важнее то, что весомая часть переезжающих семей придерживаются консервативных ценностей, которые предполагают разнополых супругов, больше одного ребенка и воспитание в духе ценностей, которые прописаны у нас в президентском указе №809.

ВЗГЛЯД: Чем они занимаются после переселения в Россию?

М.Б.: Помимо упомянутых учителей, это в основном IT. Также приехало довольно много шеф-поваров, в том числе из ресторанов со звездами Michelin. Количество заведений общепита в Европе сокращается, общий уровень жизни снижается. А у нас, например, в Доброграде Владимирской области работает семья немецкого повара, который сейчас администрирует три ресторана. Мы с ним недавно даже готовили заливное. Также едет много фермеров, которые вкладывают здесь средства в развитие сельского хозяйства.

ВЗГЛЯД: И в какие регионы едут жить иностранцы?

М.Б.: Сейчас это Москва и Санкт-Петербург. Но лишь потому, что про другие регионы они почти ничего не знают. Для этого мы развиваем программы по популяризации иных направлений.

Здесь активно выступают Владимирская, Нижегородская, Калининградская, Самарская, Новгородская, Омская области, Краснодарский край. Также запускаем туры в Шую, в Гаврилов Посад. Курганская область разработала программу «Русская мечта», которая предполагает предоставление земельных участков иностранцам, помощь с работой на предприятиях тяжелой промышленности.

Важно, что переселенцы не сбиваются в диаспоры, не разбиваются на кланы и не стараются создать французские, немецкие, американские деревни – они социализируются, интегрируясь в наше общество.