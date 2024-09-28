В Госдуме рассказали об интересе немцев к российским телеканалам

В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну

Узбекский политик Кушербаев призвал запретить въезд в страну спикеру МИД России Захаровой после инцидента в школе Ташкента

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

«Настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – считает советник главы Минэкологии Узбекистана.

Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке. После этого Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по поводу данного инцидента, заявила Захарова. Москва также призвала Ташкент дать правовую оценку случившемуся и принять меры в случае обоснованности



На заявление Зазхаровой отреагировал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров – он выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.



