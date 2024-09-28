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В Госдуме рассказали об интересе немцев к российским телеканалам
Депутат Бутина: Немцы ищут альтернативную информацию в российских СМИ
Немецкие СМИ подконтрольны американцам и выдают то, что им ставят в качестве задач. Но в Германии очень сильны пророссийские настроения, особенно на территории бывшей ГДР, у немцев есть запрос на информацию о том, что на самом деле происходит в России, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. В Германии супружеской паре грозит тюрьма за трансляции российских телеканалов через интернет.
«Немецкие СМИ подконтрольны американцам и выдают то, что им ставят в качестве задач. Это распространено не только в Германии, но и по всей Европе. Европейские политики делают одинаковые заявления, а новостные сюжеты и тексты написаны буквально под копирку. Поэтому у людей есть запрос не столько на российскую информацию, сколько на альтернативную точку зрения. В Германии она просто уничтожена, поэтому люди ищут правды, чтобы составить более или менее объективную картину», – считает Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.
«Запрос на информацию был всегда, а сегодня он еще актуальнее. Люди хотят знать правду. Многие немцы переехали жить в Россию и воочию убедились, что в магазинах – не пустые полки, а на улицах не ходят медведи, – продолжила депутат. – Люди сомневаются, что их правительство говорит им правду, поэтому ищут альтернативную информацию, отсюда и запрос на российские телеканалы».
«В Германии очень сильны пророссийские настроения, особенно на территории бывшей ГДР. Люди не только имеют запрос на информацию о том, что на самом деле происходит в России, но активно переезжают в Россию. Президент Владимир Путин издал указ о возможности без квоты и знания русского языка переехать в Россию по причине духовно-нравственных преследований в другой стране», – напомнила спикер.
Депутат подчеркнула, что «многие иностранцы уже воспользовались возможностью переехать жить в Россию». «Комитет Госдумы по международным делам как раз курирует этот вопрос, поэтому я могу сказать о том, что люди, которые хотят получать информацию из России, активно пользуются социальными сетями, стриминговыми сервисами. А те, кто отчаялся или боится преследования, просто уезжают», – добавила спикер.
Это явление «носит массовый характер». «За последние два года из всех приехавших в Россию на основании духовно-нравственных ценностей 31% составляют граждане Германии. Статистика говорит сама за себя», – подчеркнула Бутина.
Власти Германии заподозрили супружескую пару в организации показа российских телеканалов через интернет. За это им грозит год тюрьмы.
Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом. Они якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили «Россия 1», RT и другие телеканалы.
Во время обыска у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро. Интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.