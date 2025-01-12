В Химках загорелось предприятие по производству пленки

Азербайджан отказался поставлять газ Сербии

Азербайджан заявил о невозможности поставок газа в Сербию

Tекст: Ольга Иванова

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз, передает РИА «Новости». Вучич отметил, что страна с субботы не может рассчитывать на ежедневные поставки в объеме 1,7 млн кубометров газа. Президент подчеркнул, что период восстановления поставок остается неизвестным.

Во время совместной конференции после встречи с американскими представителями Вучич заявил: «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на газовые поставки». Президент уверен, что резервы газа, которые Сербия накапливала последние два года, позволят избежать дефицита.

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма, посетивший Белград, обсудил с Вучичем санкции США против сербской нефтяной индустрии. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и посол США Кристофер Хилл.

Ранее Вучич подчеркивал значимость сотрудничества с Азербайджаном по строительству газоэлектростанции.

Сербия рассчитывает на скорейшее восстановление поставок, чтобы избежать расходования всех своих резервов на газ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.