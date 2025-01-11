Пожар охватил кровлю психбольницы в Яхроме на площади 1 тыс. кв. метров

В подмосковной Яхроме в психиатрической больнице №5 пожар охватил 1 тыс. кв. метров кровли

Tекст: Мария Иванова

Огонь охватил крышу здания в Яхроме, сообщает ТАСС.

По данным областного ГУ МЧС, пожар произошел в трехэтажном нежилом здании на улице Вокзальная в Дмитровском городском округе. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. В оперативных службах уточнили, что возгорание произошло в здании психиатрической больницы №5.

На месте происшествия работают пожарные бригады. О пострадавших пока не сообщается, причины пожара выясняются. Службы гражданской обороны и МЧС продолжают работу на месте для ликвидации возгорания и предотвращения распространения огня на соседние здания.

Жители района предупреждены о необходимости соблюдать осторожность и избегать района происшествия.

Ранее при пожаре в Центральной городской клинической больнице № 3 Екатеринбурга пострадал один человек и эвакуировали350 человек, включая 50 детей.

А в Тюмени спасатели МЧС эвакуировали 77 человек из горящего центра социальной адаптации на Коммунистической улице, шестерых из них госпитализировали.