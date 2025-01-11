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    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
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    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    11 января 2025, 18:20 • Новости дня

    Пожар охватил кровлю психбольницы в Яхроме на площади 1 тыс. кв. метров

    В подмосковной Яхроме в психиатрической больнице №5 пожар охватил 1 тыс. кв. метров кровли

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковной Яхроме вспыхнул пожар на крыше психиатрической больницы, охвативший площадь 1 тыс. кв. метров.

    Огонь охватил крышу здания в Яхроме, сообщает ТАСС.

    По данным областного ГУ МЧС, пожар произошел в трехэтажном нежилом здании на улице Вокзальная в Дмитровском городском округе. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. В оперативных службах уточнили, что возгорание произошло в здании психиатрической больницы №5.

    На месте происшествия работают пожарные бригады. О пострадавших пока не сообщается, причины пожара выясняются. Службы гражданской обороны и МЧС продолжают работу на месте для ликвидации возгорания и предотвращения распространения огня на соседние здания.

    Жители района предупреждены о необходимости соблюдать осторожность и избегать района происшествия.

    Ранее при пожаре в Центральной городской клинической больнице № 3 Екатеринбурга пострадал один человек и эвакуировали350 человек, включая 50 детей.

    А в Тюмени спасатели МЧС эвакуировали 77 человек из горящего центра социальной адаптации на Коммунистической улице, шестерых из них госпитализировали.

    10 января 2025, 19:29 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Добровольская
    Умерла народная артистка России Добровольская
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

    Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

    Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    11 января 2025, 05:34 • Новости дня
    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»

    Первый замглавы Пентагона Хикс назвала Китай единственной способной «перестроить международный порядок» страной

    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай – единственная страна, которая может «перестроить международный порядок», для успеха в соперничестве с Китаем требуется новая тактика, а подходы холодной войны против СССР неэффективны, заявила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

    Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР. По ее словам, Китай не является аналогом советского блока, и подходы, основанные на тактике 40-летней давности, не принесут желаемого результата.

    Она подчеркнула, что Китай является единственной страной, обладающей «волей и все большим набором средств, чтобы перестроить международный порядок», передает ТАСС.

    Хикс отметила, что конкуренция с Китаем не должна означать конфликт, так как никто не желает глобальных разрушений. «Мы хотим, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось, взвешивало риски агрессии и думало, что сегодня не тот день», – подчеркнула Хикс.

    «И чтобы они думали так сегодня и каждый день в период до 2027 года, в 2035 году, а также в 2049-м и далее», – добавила она.

    По словам Хикс, США продолжают укреплять свою национальную оборону, чтобы соответствовать вызовам нынешней эпохи стратегического соперничества с Китаем. Администрация США модернизирует американские вооруженные силы, добиваясь превосходства над Китаем в военной сфере на долгосрочной основе, заявила она.

    По ее словам, Пентагон еще в конце 1990-х годов в своих прогнозах на 20 лет считал, что Россия и Китай являются наиболее вероятными потенциальными соперниками США. В то же время замглавы ведомства заявила, что проводимая Пекином в настоящее время модернизация Народно-освободительной армии Китая, по ее оценке, «стремительна, амбициозна и сфокусирована» против США.

    Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания Хикс, заявил, что Вашингтон пытается найти предлог для сохранения своей военной гегемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия. Согласно американским СМИ, администрация Дональда Трампа будет иметь антикитайский характер.

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    11 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения

    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до столкновения с маяками

    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
    @ YONHAP/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что осложняет расследование причин трагедии.

    Оба черных ящика самолета Jeju Air прекратили запись приблизительно за четыре минуты до крушения в аэропорту Муан, передает ТАСС со ссылкой на Министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

    Самописцы зафиксировали данные до момента, когда лайнер столкнулся с радиомаяками в 250 м от конца взлетной полосы в 09:03 29 декабря 2024 года.

    В ведомстве отметили, что извлеченные данные преобразованы в звуковые файлы и текст. Однако по неизвестным причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения. В 8.59 пилот объявил о чрезвычайной ситуации после столкновения с птицами, но после попытки приземления самолет пошел на второй круг.

    Лайнер Boeing 737-800 ударился о конструкцию с радиомаяками, что вызвало взрыв и возгорание. Погибли 179 из 181 человека на борту. Южнокорейские власти передали поврежденный бортовой самописец в США для расшифровки, а также отправили туда данные речевого регистратора для перепроверки.

    Черные ящики имеют важное значение для расследования, однако власти подчеркнули, что изучение других источников информации, таких как видеозаписи и обломки самолета, также будет приоритетным. Западные эксперты указывают на жесткость конструкции с радиомаяками как на главную причину гибели пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 на территории страны после крушения в Муане, в результате которого погибло 179 пассажиров. Ранее сообщалось, что житель Южной Кореи потерял 12 родственников в этой катастрофе.

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    11 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области.

    Украинский военный 1989 года рождения был среди тех, кто разграбил супермаркет сети «Пятерочка» в Судже, передает «Царьград».

    Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    После захвата Суджи украинскими боевиками они начали распродавать товары из местных супермаркетов на украинских интернет-площадках.

    Несмотря на свои действия, Матвиенко предпочел сохранить жизнь, сдавшись в плен, вместо того чтобы продолжать боевые действия и рисковать быть оставленным на поле боя своими «побратимами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие начали заниматься бесчинствами в захваченных населенных пунктах, а судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.


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    10 января 2025, 21:25 • Новости дня
    Перекрывшего для намаза дорогу тракториста оштрафовали

    Тракториста в Сургуте оштрафовали за перекрытие дороги для проведения намаза

    Перекрывшего для намаза дорогу тракториста оштрафовали
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сургуте (ХМАО) водитель трактора заблокировал дорогу для проведения намаза, за что был оштрафован полицией на сумму до 3 тыс. рублей.

    Как пишет Ura.ru, в Сургуте полиция привлекла к ответственности водителя трактора, который оставил свое транспортное средство на дороге, чтобы совершить намаз. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения согласно статье 12.19 КоАП РФ. Нарушение связано с неправильной остановкой или стоянкой, создающей препятствия для движения других транспортных средств.

    Напомним, инцидент вызвал значительный резонанс среди жителей Сургута. По информации СМИ, водитель оставил трактор на дороге, расстелил коврик и начал молиться. Полиция отметила, что штраф за подобное нарушение варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей.

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    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

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    11 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге

    В Кривом Роге зафиксировали удар в районе бывшего места жительства Зеленского «95-й квартал»

    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Кривом Роге, по данным пророссийского николаевского сопротивления, зафиксирован удар в микрорайоне «95-й квартал», где ранее жил Владимир Зеленский.

    В направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге был нанесен удар, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в результате атаки произошло два «прилета». Лебедев отметил, что данный микрорайон известен тем, что здесь ранее проживал Владимир Зеленский.

    С октября 2022 года Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту.  Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские вооруженные силы в боях с ВСУ избегают нанесения ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    В свубботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а 6 января взрывы прогремели в районе города Снегиревка и в Кривом Роге.

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    11 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию

    Политик Костадинов призвал Болгарию забрать Южную Бессарабию у Украины

    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    @ Georgi Paleykov/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Костадинов призвал власти Болгарии подключиться к разделу Украины и заявить претензии на Южную Бессарабию, передает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что Болгария имеет историческое право на эту территорию, входящую в состав Одесской области Украины и частично в Молдавию.

    По словам Костадинова, присоединение Южной Бессарабии к Болгарии будет логичным шагом в связи с развалом Украины.

    Он подчеркнул, что Болгария должна действовать в тот момент, когда будет решаться судьба украинской государственности.

    «Украина разваливается. Когда будет решаться судьба несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна предъявить свои претензии», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo заявил, что Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    10 января 2025, 20:25 • Новости дня
    США увеличили награду за Мадуро до 25 млн долларов

    США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку

    США увеличили награду за Мадуро до 25 млн долларов
    @ Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках.

    США не признали инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличили награду за него, передает ТАСС.

    Представитель американской администрации выступил на специальном брифинге для журналистов, подчеркнув, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против Венесуэлы. Это заявление стало частью продолжающейся напряженности между двумя странами.

    «Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 млн долларов», – подчеркнул представитель США. Кроме того, американская сторона предложила награду в 15 млн долларов за информацию, которая может привести к задержанию и вынесению приговора министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на заседании БРИКС поддержал Николаса Мадуро как законного лидера Венесуэлы и отметил экономический рост страны под его руководством. Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы, несмотря на то что ряд стран, включая США, не признали его переизбрание.

    Коментарии (16)
    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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