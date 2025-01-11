Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
Пожар охватил кровлю психбольницы в Яхроме на площади 1 тыс. кв. метров
В подмосковной Яхроме в психиатрической больнице №5 пожар охватил 1 тыс. кв. метров кровли
В подмосковной Яхроме вспыхнул пожар на крыше психиатрической больницы, охвативший площадь 1 тыс. кв. метров.
Огонь охватил крышу здания в Яхроме, сообщает ТАСС.
По данным областного ГУ МЧС, пожар произошел в трехэтажном нежилом здании на улице Вокзальная в Дмитровском городском округе. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. В оперативных службах уточнили, что возгорание произошло в здании психиатрической больницы №5.
На месте происшествия работают пожарные бригады. О пострадавших пока не сообщается, причины пожара выясняются. Службы гражданской обороны и МЧС продолжают работу на месте для ликвидации возгорания и предотвращения распространения огня на соседние здания.
Жители района предупреждены о необходимости соблюдать осторожность и избегать района происшествия.
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