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Пожар вспыхнул в больнице Екатеринбурга
При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадал человек, эвакуированы 350 пациентов и персонал
При пожаре в Центральной городской клинической больнице № 3 Екатеринбурга пострадал один человек, эвакуированы 350 человек, включая 50 детей.
Пожар в больнице Екатеринбурга начался на кровле административного здания. Сообщение о возгорании поступило 18 ноября в дневное время. Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что горит утеплитель на площади 200 кв. метров, позже она увеличилась до 300 квадратных метров, передает ТАСС.
Из больницы эвакуированы 350 человек, среди которых было 50 детей. Один человек, по предварительным данным, получил травмы и был доставлен в автомобиль реанимации на носилках.
Ситуация находится под контролем, пожар был локализован. Борьба с возгоранием продолжается, работники МЧС предпринимают все необходимые меры для устранения последствий происшествия и обеспечения безопасности людей.
В результате пожара в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области погибли мать и четверо детей. Следователи возбудили уголовное дело после данного инцидента.