При пожаре в Новосибирской области погибли пять человек

  • Новость часаКитай призвал к мирным переговорам по Украине
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    Толпа покусилась на основы союза Абхазии и России
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    13 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    28 комментариев
    17 ноября 2024, 06:34 • Новости дня

    При пожаре в Новосибирской области погибли пять человек

    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Новоселье Новосибирской области

    Tекст: Максим Попов

    В Новосибирской области в селе Новоселье при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

    По имеющейся информации, трагедия произошла в селе Новоселье Купинского района, где многодетная семья жила в частном доме. В результате возгорания дома погибли мать и четверо детей. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли покинуть горящее здание самостоятельно, передает РИА «Новости».

    В настоящее время пожар потушен. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, в том числе психолог, оказывающий помощь пострадавшим и их родственникам.

    Накануне сообщалось, что при пожаре в частном приюте в Подмосковье пострадали пять человек.

    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    15 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube

    «Ростелеком»: Качество работы YouTube деградирует из-за отказа Google обновить инфраструктуру в России

    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube
    @ Danny Moloshok/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента YouTube. На этом фоне в работе сервиса фиксируются многочисленные сбои, сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Ростелекома». Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета.

    «Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляций в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

    Ранее член ОП Александр Малькевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему качество работы YouTube в России продолжает деградировать.

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    14 ноября 2024, 07:27 • Новости дня
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выиграла выборы у Литвы и была избрана в комитет по программе и координации ООН на 2025–2027 годы, сообщает российская миссия при Всемирной Организации.

    Россия одержала победу над Литвой за место в комитете по программе и координации ООН, передает РИА «Новости».

    По итогам голосования, состоявшегося 13 ноября на 38-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Россия получила 104 голоса против 83 у Литвы. Россия будет членом комитета на период 2025–2027 годы.

    Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов утвержден членом комиссии по международной гражданской службе на 2025–2028 годы. Также заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в пенсионный комитет персонала на тот же период.

    Российская делегация подчеркнула свою авторитетную роль в ООН, особенно в отношении административных, бюджетных и кадровых вопросов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Баку обсудили важность повышения эффективности работы ООН для реагирования на глобальные угрозы и климатические изменения, включая меры по снижению парниковых выбросов.

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    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    16 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении России уничтожить Украину

    Зеленский заявил о необходимости объединить усилия всего мира для защиты интересов Украины

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил студентам и преподавателям вузов Колумбии о желании России уничтожить Украину.

    Как сообщает RT, во время своего визита в Колумбию президент Зеленский заявил, что  Россия якобы стремится уничтожить Украину. Он подчеркнул необходимость укрепления позиции Украины, чтобы противостоять таким намерениям.

    Также глава киевского режима отметил важность международной поддержки. По его словам, для обеспечения безопасности Украины требуется объединение мирового сообщества вокруг страны. Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо разработать план, по которому будут проводиться дипломатические дискуссии с Москвой. Это позволит эффективно обсуждать и находить решения в сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину.

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    16 ноября 2024, 22:26 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве ракетным ударом был разрушен цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, в результате чего 12 военных погибли и 30 человек пострадали, в том числе иностранцы.

    Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цехе, принадлежащим  предприятию «Нибулон», находились не только украинские рабочие, но и иностранные военные инженеры. Цех и прилегающая территория были под охраной Национальной гвардии Украины. В соседнем помещении осуществлялся ремонт транспортных средств и установка турельных установок, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, удар был «максимально удачным»: цех уничтожен вместе с оборудованием и готовыми изделиями. После взрыва на место происшествия прибыли скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибли, около 30 человек, включая иностранцев, получили ранения.

    Напомним, ранее авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ.

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    16 ноября 2024, 04:47 • Новости дня
    Авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ

    Удар по станции в Раздельной нарушил логистическую цепь из Румынии на трое суток

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по железнодорожному узлу в Раздельной уничтожен военный груз, что привело к нарушению одной из крупнейших логистических цепочек из Румынии на трое суток, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он также отметил, что степень повреждений железнодорожного узла будет выясняться, но уже известно, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии.

    Разрушение этой логистической цепи может оказать значительное влияние на поставки и перемещение военных грузов, добавил координатор.

    Напомним, ранее подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области.

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    16 ноября 2024, 02:41 • Новости дня
    Сальдо сообщил о напряженной обстановке в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил о постоянных обстрелах гражданских объектов в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    На линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, наибольшие разрушения наблюдаются в Алешкинском муниципальном округе, а также в Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, артиллерия и операторы дронов регулярно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. Он подчеркнул, что в ответ киевские силы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, что приводит к значительным разрушениям и риску для населения региона.

    Напомним, 9 ноября Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на херсонском направлении.

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    14 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу

    Депутат Наумов рассказал о подготовленных ЛДПР иницативах по повышению рождаемости и поддержке бойцов СВО

    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В четверг на встрече с Владимиром Путиным глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту большой список инициатив, в том числе по решению демографических задач и поддержке бойцов СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов.

    «Президент прислушивается к мнению каждой парламентской партии. В процессе общения с лидерами фракций он получает важную информацию, которая позволяет сделать каждое решение максимально эффективным. Подобный диалог необходим для правильного и продуманного развития государства», – сказал Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (ЛДПР).

    «Сегодня внутриполитическая ситуация в России характеризуется как многопартийный патриотический консенсус. Например, на президентских выборах позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого во многом совпадали с программой Владимира Путина», – отмечает он.

    «Кстати, предложенные во время встречи с главой государства Слуцким инициативы схожи с курсом правительства страны. Партия подготовила масштабную демографическую инициативу. Также мы высказали предложения по поддержке бойцов СВО. Это большой список вопросов, над которым необходимо работать совместно», – добавил собеседник.

    «Радует, что на этом фоне парламентская активность России успешно развивается. Органы законодательной власти сегодня выполняют множество важных функций. Они несут ответственность за согласование кандидатур членов правительства, настаивают на том, чтобы ведомства заранее обсуждали с Госдумой различные важные для страны вопросы», – говорит депутат.

    «А в регионах страны партийная жизнь выглядит еще разнообразней. В этом году на выборах крайне успешно выступили «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров». ЛДПР готова сотрудничать в регионах со многими фракциями. Главное – это достижение реального и заметного результата», – заключил Наумов.

    В четверг Владимир Путин провел встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Глава фракции представил президенту инициативу партии о запрете трудовым мигрантам ввозить на территорию России семьи. По оценке главы партии, это предложение необходимо для предотвращения формирования источника социальной напряженности в стране. Слуцкий добавил, что в России важно внедрять наукоемкие, работизированные производства, чтобы отпала сама потребность в привлечении неквалифицированной рабочей силы.

    Кроме того, глава ЛДПР представил демографический проект. По его мнению, России необходимо вновь стать «страной многодетных семей». Он также передал Путину шевроны бригады «Барс-Брянск», которая находится под опекой фракции. Президент, в свою очередь, передал бойцам наилучшие пожелания.

    Кремль сообщил, что переговоры с Леонидом Слуцким прошли в рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций – во вторник Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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    15 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Россия призвала Киргизию проверить слова экс-депутата

    Посольство России в Киргизии предложило проверить слова Абдырахманова

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.

    Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в киргизоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.

    Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.

    «Считаем кощунственным принижение значения общих страниц истории, которые сформировали и укрепили единую ментальность, до сих пор связывающую неразрывными узами братские народы Кыргызстана и России», – говорится в заявлении посольства.

    В диппредставительстве также отметили, что оставляют на совести Абдырахманова его незнание истории становления Киргизии, подчеркнув, что это вызывает сожаление. Российская сторона подчеркнула важность сохранения памяти о значимых достижениях и испытаниях, которые совместно пережили два народа.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

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    16 ноября 2024, 04:06 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы к Купянску для усиления обороны города

    Командование ВСУ усилило позиции у Купянска в попытке вытеснить российские войска

    Tекст: Максим Попов

    В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за Купянск, где ВСУ перебрасывает резервы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Купянска, то могу сразу сказать, что там идут ожесточенные бои. Сейчас противник в спешном порядке перебрасывает резервы, силы и средства для того, чтобы выдавить наши войска с северной окраины населенного пункта, где нашим войскам удалось закрепиться», –приводит ТАСС слова Марочко.

    Он также добавил, что за прошедшие сутки российским войскам удалось «немного расширить» зону ответственности на северо-востоке от Купянска.

    Ранее сообщалось, что российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области.

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