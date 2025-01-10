  • Новость часаВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему в гражданских войнах не бывает заморозок
    10 января 2025, 12:10 Мнение

    Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Россия показала пример жизни без доллара
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву

    Турецкое руководство предлагает посреднические услуги для переговоров между Россией и Украиной. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун считает, что инициированный его страной дипломатический процесс представляет собой достойный пример.

    Однако все, кто хоть изредка включают телевизор и заглядывают в ленты новостей, помнят, что переговоры в Стамбуле весной 2022 года привели к выработке проекта соглашения, которое так и не вступило в силу. И это была не первая попытка усадить русских – нынешних и считающих себя бывшими – за один стол в тех краях.

    Кто и кому предлагал мир?

    Если выглянуть из окна того сессионного зала, где тогда общались делегации, то можно увидеть куски земли в Мраморном море. Это Принцевы острова, где в феврале 1919 года ожидалась международная конференция по урегулированию Гражданской войны в России.

    Почему было выбрано именно это место между Босфором и Дарданеллами? Да просто потому, что туда было бы просто и удобно добраться представителям воюющих сторон. И большевики, и их белые противники могли добраться туда без опасного пересечения вражеской зоны контроля.

    В отличие от более поздних инициатив провести мирные переговоры в тех местах, организатором конференции было не правительство султана Мехмета VI Вахидеддина, которое было зависимо от стран Антанты – они оккупировали проливы и, соответственно, Константинополь. Оно должно было лишь создать комфортные условия для встреч и переговоров.

    Идея принадлежала британскому премьеру Дэвиду Ллойд Джорджу и была поддержана президентом США Вудро Вильсоном. По сути, там планировалось решить, как прекратить огонь в России и кто будет представлять страну на Парижской мирной конференции по итогам мировой войны.

    Ллойд Джордж считал, что и красные, и белые, и региональные власти представляют население контролируемых ими областей, а значит, имеют возможности и полномочия договориться о коалиционном правительстве и общем представительстве на мирной конференции.

    Президент Вильсон призвал каждую сторону Гражданской войны прислать по три представителя на Принцевы острова и на время проведения встречи прекратить боевые действия.

    Французское правительство с самого начала было уверено в том, что у организаторов встречи ничего не получится, и самоустранилось от подготовки встречи. Премьер Жорж Клемансо был постарше своих англоязычных коллег. Он как мэр коммуны Монмартр сам активно участвовал в гражданской войне 1870-1871 годов и чудом избежал расстрела и ссылки в Гвиану, в отличие от многих других сторонников Парижской Коммуны. Парижское руководство не понаслышке знало, что гражданская война не предполагает перемирия и договоренности между ее сторонами, и эта идея провалится из-за заведомо невыполнимых требований большевиков.

    Ряд бывших российских министров и дипломатов (С. Сазонов, В. Маклаков и др.) надеялись, что страны Антанты проведут собеседование с представителями противоборствующих сторон и убедятся в недоговороспособности большевиков. И соответственно, министры и будут представлять Россию на мирной конференции.

    Большевики не против, белые не хотят

    Но вот большевики-то как раз выразили готовность поучаствовать. О прекращении огня у них речь не шла, но об уступках Антанте, причем существенных – очень даже. В ноте наркома Георгия Чичерина от 4 февраля 1919 года говорилось о признании долгов предыдущих правительств, о выплате процентов по займам и предоставлении концессий на угольные копи и леса России. Собственно, это и было формальной причиной непризнания Антантой правительства Ленина – Троцкого. Но при таких предложениях бывшим союзникам, по мнению Чичерина, «ничто не должно мешать строительству социализма в Советской России».

    Омское правительство адмирала Колчака считало, что «… борьба против врагов цивилизации, стоящих препятствием к установлению внутреннего и международного правопорядка, будет им доведена до конца», а единственное возможное предназначение совещания на Принцевых островах – «проведение первого Суда Наций над большевизмом».

    Совет государственного объединения России в Одессе поначалу стал формировать делегацию, но узнав, что большевики будут участвовать на равных с другими, отказался от присутствия на этом мероприятии. Такую же позицию заняло и Временное правительство Северной области в Архангельске.

    Однозначно пожелало приехать на Принцевы острова только руководство Эстонии в надежде на признание независимости республики мировыми державами. Финляндия была выведена из состава участников и, как признанное государство, уже было вне общероссийских процессов. Петлюру же никто звать не собирался с самого начала: он и в марионеточной пронемецкой Центральной раде участвовал, и в еврейских погромах преуспел. И вообще непонятно, какая территория под его контролем. Да и тот же Ллойд Джордж не видел никакой необходимости создавать еще одно русское государство (Украину), пусть и с местной спецификой.

    Вскоре британскому премьеру придется решать вопросы замирения с сепаратистами у себя дома – с Ирландией, и там у него получится. А на Принцевы острова в итоге так никто и не приехал. И соответственно, никто не подписал от имени России договоры, завершившие Первую мировую войну.

    Нынешние события на Украине – это не просто столкновение между двумя разными странами, а своего рода гражданская война русских за сохранение своей идентичности. А правительства стран Запада, увы, возглавляют не столь опытные и образованные деятели, как Ллойд Джордж и Клемансо. Более того, желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    Другие материалы автора

    Главное
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров
    Подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска
    Байден пошутил о затронувших дом Харрис пожарах в Калифорнии
    Умер известный московский ресторатор Кирилл Гусев
    Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Лос-Анджелесе в формате «до и после»

    Россия показала пример жизни без доллара

    Весь 2024 год финансовый мир обсуждал судьбу главной валюты планеты – американского доллара – и то, может ли какая-либо страна прожить без ее использования. Наглядным примером того, что финансовые операции без доллара возможны, стали отношения России с Ираном. Как этого удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп отжимает Гренландию в интересах России

    Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада. Однако на самом деле легко заметить, что интересы США и Запада в этом деле весьма расходятся – а главное, Трамп в данном случае работает на то, что и в Европе, и в Вашингтоне принято называть «нарративами Москвы». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............