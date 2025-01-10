Турецкое руководство предлагает посреднические услуги для переговоров между Россией и Украиной. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун считает, что инициированный его страной дипломатический процесс представляет собой достойный пример.

Однако все, кто хоть изредка включают телевизор и заглядывают в ленты новостей, помнят, что переговоры в Стамбуле весной 2022 года привели к выработке проекта соглашения, которое так и не вступило в силу. И это была не первая попытка усадить русских – нынешних и считающих себя бывшими – за один стол в тех краях.

Кто и кому предлагал мир?

Если выглянуть из окна того сессионного зала, где тогда общались делегации, то можно увидеть куски земли в Мраморном море. Это Принцевы острова, где в феврале 1919 года ожидалась международная конференция по урегулированию Гражданской войны в России.

Почему было выбрано именно это место между Босфором и Дарданеллами? Да просто потому, что туда было бы просто и удобно добраться представителям воюющих сторон. И большевики, и их белые противники могли добраться туда без опасного пересечения вражеской зоны контроля.

В отличие от более поздних инициатив провести мирные переговоры в тех местах, организатором конференции было не правительство султана Мехмета VI Вахидеддина, которое было зависимо от стран Антанты – они оккупировали проливы и, соответственно, Константинополь. Оно должно было лишь создать комфортные условия для встреч и переговоров.

Идея принадлежала британскому премьеру Дэвиду Ллойд Джорджу и была поддержана президентом США Вудро Вильсоном. По сути, там планировалось решить, как прекратить огонь в России и кто будет представлять страну на Парижской мирной конференции по итогам мировой войны.

Ллойд Джордж считал, что и красные, и белые, и региональные власти представляют население контролируемых ими областей, а значит, имеют возможности и полномочия договориться о коалиционном правительстве и общем представительстве на мирной конференции.

Президент Вильсон призвал каждую сторону Гражданской войны прислать по три представителя на Принцевы острова и на время проведения встречи прекратить боевые действия.

Французское правительство с самого начала было уверено в том, что у организаторов встречи ничего не получится, и самоустранилось от подготовки встречи. Премьер Жорж Клемансо был постарше своих англоязычных коллег. Он как мэр коммуны Монмартр сам активно участвовал в гражданской войне 1870-1871 годов и чудом избежал расстрела и ссылки в Гвиану, в отличие от многих других сторонников Парижской Коммуны. Парижское руководство не понаслышке знало, что гражданская война не предполагает перемирия и договоренности между ее сторонами, и эта идея провалится из-за заведомо невыполнимых требований большевиков.

Ряд бывших российских министров и дипломатов (С. Сазонов, В. Маклаков и др.) надеялись, что страны Антанты проведут собеседование с представителями противоборствующих сторон и убедятся в недоговороспособности большевиков. И соответственно, министры и будут представлять Россию на мирной конференции.

Большевики не против, белые не хотят

Но вот большевики-то как раз выразили готовность поучаствовать. О прекращении огня у них речь не шла, но об уступках Антанте, причем существенных – очень даже. В ноте наркома Георгия Чичерина от 4 февраля 1919 года говорилось о признании долгов предыдущих правительств, о выплате процентов по займам и предоставлении концессий на угольные копи и леса России. Собственно, это и было формальной причиной непризнания Антантой правительства Ленина – Троцкого. Но при таких предложениях бывшим союзникам, по мнению Чичерина, «ничто не должно мешать строительству социализма в Советской России».

Омское правительство адмирала Колчака считало, что «… борьба против врагов цивилизации, стоящих препятствием к установлению внутреннего и международного правопорядка, будет им доведена до конца», а единственное возможное предназначение совещания на Принцевых островах – «проведение первого Суда Наций над большевизмом».

Совет государственного объединения России в Одессе поначалу стал формировать делегацию, но узнав, что большевики будут участвовать на равных с другими, отказался от присутствия на этом мероприятии. Такую же позицию заняло и Временное правительство Северной области в Архангельске.

Однозначно пожелало приехать на Принцевы острова только руководство Эстонии в надежде на признание независимости республики мировыми державами. Финляндия была выведена из состава участников и, как признанное государство, уже было вне общероссийских процессов. Петлюру же никто звать не собирался с самого начала: он и в марионеточной пронемецкой Центральной раде участвовал, и в еврейских погромах преуспел. И вообще непонятно, какая территория под его контролем. Да и тот же Ллойд Джордж не видел никакой необходимости создавать еще одно русское государство (Украину), пусть и с местной спецификой.

Вскоре британскому премьеру придется решать вопросы замирения с сепаратистами у себя дома – с Ирландией, и там у него получится. А на Принцевы острова в итоге так никто и не приехал. И соответственно, никто не подписал от имени России договоры, завершившие Первую мировую войну.

Нынешние события на Украине – это не просто столкновение между двумя разными странами, а своего рода гражданская война русских за сохранение своей идентичности. А правительства стран Запада, увы, возглавляют не столь опытные и образованные деятели, как Ллойд Джордж и Клемансо. Более того, желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.