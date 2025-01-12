В Курске арестовали напавшего на школу подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, подросток обвиняется в покушении на террористический акт, что рассматривается в рамках части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».

Следователи подали ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, и суд удовлетворил это ходатайство, избрав меру пресечения. В пресс-службе ведомства пояснили, что дело ведется первым отделом по расследованию особо важных дел.

Пресс-служба судов Курской области сообщил, что обвиняемый подросток из Курска активно продвигал идеи насилия. Отмечается, что он создал группу в мессенджере, где делился фотографиями и видео, отражающими его взгляды, и искал единомышленников. В этой группе подросток также сообщил о планируемом теракте в школе.

В пресс-службе отметили, что следствие обвиняет подростка в пропаганде насилия и в подготовке к совершению теракта против неограниченного числа лиц. В данной группе он открыто выражал свои намерения и взгляды, что стало основанием для его задержания и последующего расследования.

Напомним, подросток утром в пятницу напал на школу в Курске, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Курске 16-летний подросток ворвался в школу № 54, разбил окна и попытался устроить поджог с помощью жидкости для розжига.