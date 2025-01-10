Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска
Шестнадцатилетний подросток с молотком и ножами пытался устроить поджог в школе Курска
В Курске 16-летний подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, разбил окна и попытался устроить поджог при помощи жидкости для розжига, но был задержан полицией, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, в Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в здание школы №54. Он разбил окна и оставил сумку с ножами и жидкостью для розжига у входа, и скрылся с места происшествия. В ходе инцидента, который длился не более двух минут, никто не пострадал, передает ТАСС.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция быстро установила личность подростка и задержала его вместе с сотрудниками Росгвардии. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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