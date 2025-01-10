Подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска

Шестнадцатилетний подросток с молотком и ножами пытался устроить поджог в школе Курска

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По словам Хинштейна, в Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в здание школы №54. Он разбил окна и оставил сумку с ножами и жидкостью для розжига у входа, и скрылся с места происшествия. В ходе инцидента, который длился не более двух минут, никто не пострадал, передает ТАСС.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция быстро установила личность подростка и задержала его вместе с сотрудниками Росгвардии. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в школе города Губкинский ученик выстрелил из пневматического пистолета, и по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге учитель ОБЖ обнаружил у шестиклассника травматический пистолет в портфеле, который мальчик принес, чтобы похвастаться перед одноклассниками.