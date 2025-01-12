Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

Tекст: Вера Басилая

Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.