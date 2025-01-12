Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.
Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».
Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.
Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.
Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.