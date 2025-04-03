Астрофизик: Возможное столкновение астероида с Луной можно будет увидеть в телескоп

Астрофизик Еленин: Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной можно будет наблюдать с Земли в телескоп

Tекст: Мария Иванова

Астероид 2024 YR4, открытый в декабре прошлого года, может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. По последним даннм, вероятность этого события возросла на основании новых наблюдений, проведенных с телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), и составляет теперь 3,8%. На такие изменения в оценках повлияли недавние данные, поступившие из НАСА.

По словам астронома Леонида Еленина из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, точный путь астероида пока не определен. Окончательная орбита 2024 YR4 будет установлена только в 2028 году, поэтому все прогнозы на данный момент являются вероятностными сценариями. Еленин подчеркнул, что новые данные могут еще больше изменить прогнозы, сообщает ТАСС.

Академик Российской академии наук Юрий Балега добавил, что если астероид столкнется с видимой частью Луны, это событие будет доступно для наблюдений с Земли в телескоп. Такое столкновение не представляет угрозы для Луны из-за несоизмеримой разницы в массах объектов. В результате удара может образоваться кратер размером до километра.

Как отметили ученые, в результате столкновения астероидов с Луной и Марсом куски породы могут выбиваться и долетать до Земли в виде метеоритов, однако для этого может потребоваться много тысяч лет.

Ранее НАСА сообщало, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в конце 2032 года достигла 1,7% по данным на февраль. В апреле же вероятность такого события увеличилась до 3,8% на основе новых данных телескопа «Джеймс Уэбб».

Астроном Леонид Еленин ранее сообщал, что возможное столкновение 22 декабря 2032 года может вызвать метеоритный дождь на Земле из-за взрыва мощностью 8 мегатонн.