У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Российские беспилотники задушили логистику ВСУ под Харьковом
Войска группировки «Север» уничтожили более 150 складов ВСУ на харьковском направлении
Операторы БПЛА войск беспилотных систем (бпс) 11-го армейского корпуса группировки «Север» установили круглосуточный контроль над логистическими путями ВСУ на харьковском направлении, с начала сентября уничтожено более 150 складов ВСУ, рассказал командир подразделения бпс с позывным Карта.
Операторы беспилотников 11-го армейского корпуса группировки «Север» взяли под постоянный огневой контроль логистические маршруты украинских войск, передает РИА «Новости». По словам командира подразделения с позывным Карта, с начала сентября ликвидировано свыше 150 логистических узлов противника.
«Военнослужащие войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала сентября уничтожили более 150 пунктов хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов ВСУ на харьковском направлении», – сообщил военный.
Воздушная разведка выявляет места выгрузки грузов, после чего координаты передаются расчетам ударных дронов. Операторы FPV-беспилотников и катеров со сбросами успешно поражают полевые склады, что подтверждается кадрами объективного контроля с детонацией боеприпасов.
Собеседник агентства добавил, что круглосуточный мониторинг позволяет уничтожать автомобили и бронетехнику противника на марше. Удары по тыловым объектам истощают украинские силы и способствуют более активному продвижению российских штурмовых отрядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили два десятка наземных роботов-снабженцев ВСУ.
Российские военные успешно определяют местоположение вражеских полевых складов благодаря тщательному отслеживанию логистических путей.