НАСА: Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году с вероятностью 1,7%

Tекст: Мария Иванова

Американское космическое агентство сообщило, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. Вероятность такого события составляет 1,7%. Это значительно выше вероятности столкновения астероида с Землей, которая снизилась с 0,27% до 0,004%, передает РИА «Новости».

По данным НАСА, ранее вероятность удара 2024 YR4 по Земле достигала 3,1%, но уточненные расчеты снизили этот риск практически до нуля. Размер астероида, по предварительным данным, составляет от 40 до 90 метров в диаметре.

Агентство планирует использовать телескоп «Джеймс Уэбб» для детализации размеров и траектории движения астероида. Ожидается, что это поможет уточнить вероятность столкновения с Луной.

Как сообщалось ранее, в конце января астроном Стас Короткий отмечал, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей может варьироваться от 0,5% до 6%. Астероид был обнаружен чилийской обсерваторией ATLAS и по размерам превышает Челябинский метеорит, который упал на Урале в 2013 году и вызвал повреждения более 1,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что обнаруженный астероид 2024 YR4 имеет вероятность столкновения с Землей в 2032 году, составляющую 3,1%. Точная орбита этого астероида станет известна только в 2028 году из-за неполных данных, считает ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Бусарев.

Китай уже начал формирование команды специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4.