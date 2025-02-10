Китай начал собирать команду «планетарной обороны» из-за астероида 2024 YR4

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет South China Morning Post, китайский центр специальных проектов при госуправлении оборонной науки, техники и промышленности объявил о наборе сотрудников на три вакансии, связанные с планетарной обороной, передает РИА «Новости». Это произошло спустя несколько недель после открытия астероида 2024 YR4.

Научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао заявил газете China Science Daily, что вероятность столкновения астероида с Землей будет корректироваться по мере накопления новых данных орбитальных наблюдений. Он подчеркнул, что, хотя астероид может упасть на Землю, скорее всего, он попадет в океан.

Ли Минтао также отметил, что если астероид упадет близко к береговой линии, это может вызвать цунами, которое затронет прибрежные города.

Напомним, астрономы обнаружили астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года, вероятность чего составляет до 6%, что является самым высоким показателем со времен открытия Апофиса.

В декабре НАСА предупредило о приближении потенциально опасных астероидов к Земле. В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.